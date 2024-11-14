MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK запускает новую реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»! Теперь каждый пользователь может получить реферальный код, делиться им со своими друзьями и получать за это денежное вознаграждение.

«Ты еще не с нами? Не теряй время на других, весь Кыргызстан с MBANK. Присоединяйся к первому цифровому банку!»

MBANK — больше, чем банк! Это полноценная экосистема, которая покрывает множество потребностей клиентов: комплексные решения для предпринимателей MBusiness и MKassa, первый банкинг для детей MJunior, сервис рассрочки МPLUS, сервис кешбэка за покупки у партнеров MBonus, партнерский сервис для покупки авиабилетов и туров в любые направления MTravel, партнерский сервис покупок электроники и товаров в один клик Market, денежные переводы в более чем 160 стран, уникальные государственные сервисы, а также возможность везде совершать покупки с помощью QR .

Благодаря такому многообразию услуг практически у каждого есть MBANK в смартфоне — более 9 миллионов скачиваний!

Как это работает?

Получение реферального кода: Пользователю MBANK автоматически присваивается уникальный реферальный код, который он может отправить своим друзьям. Регистрация приглашенного: Приглашенный друг вводит полученный код в специальное окно в течение 24 часов после завершения регистрации в MBANK. Вознаграждения: Пригласивший получает 50 сомов за каждого нового пользователя, а приглашенный — 100 сомов за регистрацию. Неограниченное количество приглашений: Участники акции могут приглашать неограниченное количество друзей и зарабатывать безграничное количество вознаграждений.

Особая реферальная программа для детей от MJunior

Реферальная программа доступна и для детей с приложением MJunior. Дети также могут участвовать в реферальной программе, приглашая своих друзей и получая за это бонусы.

Как поделиться реферальным кодом?

Существует два простых способа отправить свой реферальный код:

1 Через главный экран Нажмите на рекламный баннер, который ведет на страницу акции.

Выберите опцию «Поделиться кодом», выберите друга и отправьте реферальный код.

2 Через профиль пользователя Зайдите в свой профиль, выберите «Пригласить друга» и отправьте код другу.

Активация реферального кода

При регистрации нового пользователя на главном экране появится уведомление с предложением ввести код. Также можно зайти в свой профиль и нажать на раздел с реферальным кодом. После ввода кода оба участника получат вознаграждение.

MBANK предупреждает: для участия в реферальной программе используется только реферальный код, который автоматически присваивается пользователю MBANK в приложении. Мы не используем ссылки, и переходить по ним не следует.

Реферальная акция действует с 14 ноября 2024 года до 31 декабря 2025 года.

«Мы рады запустить масштабную реферальную акцию «Приглашай и зарабатывай»! Эта инициатива нацелена на клиентов, которые еще не успели попробовать наш передовой сервис. Теперь каждый клиент MBANK может делиться своим положительным опытом, приглашая друзей и получая вознаграждения. Присоединяясь к MBANK, пользователи становятся частью уникальной экосистемы, где есть все.

MBANK — это больше, чем банк. Мы создаем цифровое сообщество, где все нужное всегда под рукой. Эта акция не просто о вознаграждении, а о поддержке друг друга и создании комьюнити, объединенного общими ценностями!» — отметил Алмазбек Мамырбаев, директор департамента цифрового развития массового сегмента MBANK.

Не упустите шанс стать частью крупнейшего цифрового сообщества MBANK! Делитесь своим реферальным кодом, приглашайте друзей и получайте вознаграждения — легко, быстро и без ограничений.

MBANK — это то по-настоящему первый цифровой банк, который не только предоставляет современные финансовые услуги, но и помогает сделать каждодневные задачи проще. Присоединяйтесь и ощутите, как MBANK меняет привычный ритм жизни на более удобный и технологичный!

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MBANK — первый цифровой!

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