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Бизнес

Госбанк развития КР провел встречу в Нарыне по поддержке региональных проектов

Представители Государственного банка развития Кыргызской Республики с рабочим визитом посетили Нарынскую область страны.

Руководство и линейные менеджеры встретились с представителями местной государственной администрации и фондов развития предпринимательства Нарынской области, коммерческих банков.

В рамках встреч Госбанк развития КР предоставил информацию об условиях поддержки крупных проектов, направленных на всестороннее развитие регионов.

В своей деятельности он стремится помочь регионам в получении необходимых возможностей, ресурсов для реализации собственных программ развития.

Финансирование от Государственного банка развития Кыргызской Республики дает возможность получения денежных ресурсов по ставкам ниже рыночных на долгосрочной основе на реализацию проектов, имеющих благоприятное влияние на рост благосостояния населения, поддержку местного сообщества, создание новых рабочих мест, рост налоговых отчислений в бюджет, что благотворно влияет на развитие регионов и экономики страны в целом.

www.sdb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/310497/
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