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Бизнес

Безлимит от MEGA: страшно, как много интернета!

«Специальное предложение 500» от государственного оператора сотовой связи MEGA стремительно набирает популярность среди жителей Кыргызстана, позиционируя себя как одно из самых выгодных предложений для современных пользователей. Тариф ориентирован на тех, кто ценит надежную связь и оптимальное соотношение цены и качества, а также нуждается в комфортном доступе к интернету в любой точке страны.

За 500 сомов в месяц абоненты получают:

  • БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости;
  • БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi-раздачу всего интернет-трафика без ограничений;
  • целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA;
  • а еще мобильное телевидение MegaTV совершенно БЕСПЛАТНО: более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до пяти устройств);
  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа» — самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов;
  • eSIM БЕСПЛАТНО.

Данный тариф предоставляет высокое качество связи и стабильный безлимитный интернет, так как оператор активно развивает сеть и повышает ее пропускную способность по всей территории страны. Клиенты могут рассчитывать на устойчивый сигнал даже в отдаленных регионах, что особенно важно для пользователей, часто совершающих поездки по работе или путешествующих.

«Специальное предложение 500» от MEGA представляет собой разумный и сбалансированный выбор для всех, кто рассчитывает на стабильную связь и значительные возможности по разумной цене.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309933/
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