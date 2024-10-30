Зимние дороги могут преподнести множество сюрпризов: скользкая поверхность, резкие перепады температур, ухудшенная видимость — все это увеличивает риск аварий. ОСАГО покрывает расходы на ремонт автомобилей других участников ДТП, если виновником происшествия признан владелец полиса. Это помогает избежать крупных затрат и избежать финансовых трудностей, связанных с возмещением ущерба другим водителям.

Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA делает процесс оформления полиса максимально удобным и доступным, помогая экономить время и средства.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года будут введены штрафы для физических лиц — владельцев или водителей автотранспортных средств — за отсутствие полиса ОСАГО.

Штрафы за отсутствие ОСАГО достаточно высоки, и они могут быть особенно неприятными в зимний период, когда расходы на топливо, зимние шины и подготовку автомобиля уже значительно бьют по бюджету. Наличие полиса ОСАГО позволяет избежать этих затрат, что также является финансовой защитой.

Как оформить полис?

Открыть приложение MegaPay (доступно App Store и Google Play). Зайти в раздел «Сервисы», далее — «Страхование». Выбрать страховую компанию из предложенных. Выбрать сервис «Оформить страховку». А при выборе «История страхования» будут детально отражены данные о страховании, если они есть. Далее необходимо ознакомиться с офертой и ввести все запрашиваемые данные. Сумма будет рассчитана автоматически, останется подтвердить платеж.

Для получения готового полиса при оформлении в приложении MegaPay можно указать доставку либо забрать самостоятельно из офиса.

Полис ОСАГО — это не только юридическое требование, но и важный инструмент финансовой защиты, особенно в зимний период. Он помогает избежать неожиданных расходов при ДТП, поддерживает водителя юридически и позволяет сконцентрироваться на других аспектах зимней подготовки. Следуя простым правилам и имея надежную страховую защиту, автовладелец может обезопасить себя и свое авто, а также сохранить свои финансы от непредвиденных затрат.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!