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Бизнес

MEGA усиливает 3G- и 4G-связь в КР — теперь еще больше скорости и стабильности

Государственный оператор сотовой связи MEGA активно продолжает расширение и модернизацию своей сети по всей стране. В рамках масштабной программы по улучшению качества связи и покрытия компания обновляет оборудование, внедряет передовые технологии и расширяет территорию обслуживания в самых удаленных уголках Кыргызстана.

Основной целью компании является обеспечение высокоскоростного интернета и надежной голосовой связи как в крупных городах, так и в сельской местности. Современные решения позволяют значительно повысить скорость передачи данных, что особенно важно для пользователей, нуждающихся в стабильном и быстром интернете для работы, обучения или развлечений.

Проведенные в сентябре 2024 года технические работы позволили улучшить качество сигнала и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G во всех областях страны.

Модернизация базовых станций существенно увеличила пропускную способность 4G в Бишкеке, Оше, Караколе и Кара-Куле. Также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения в следующих селах:

  • Ошская область: Жар-Баши, Акчал, Коджо-Арык;
  • Таласская область: Ак-Жар, Жийде;
  • Иссык-Кульская область: Жалгыз-Орюк, Ала-Баш, Светлая Поляна;
  • Джалал-Абадская область: Ак-Терек (Арстанбабский айыльный округ), Ак-Терек (Талдуу-Булакский айыльный округ), Ак-Тыт, Базар-Коргон, Баймундуз, Бешик-Джон, Жараке, Жон;
  • Баткенская область: Ай-Кол, имени Чапаева (Гордой);
  • Чуйская область: Гавриловка, Гидростроитель;
  • Нарынская область: Кызыл-Сеок, Сары-Булун.

За счет усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в Бишкеке, Оше и Кара-Куле, а также в селах Гавриловка и Гидростроитель Чуйской области.

Модернизированы базовые станции MEGA сети 2G в Бишкеке, Чолпон-Ате и Караколе, а также в селах:

  • Баткенская область: Ай-Кол, имени Чапаева (Гордой), Алга, Жениш;
  • Ошская область: Жар-Баши;
  • Чуйская область: Четинди, Сокулук (Сокулукский айыльный округ);
  • Нарынская область: Кызыл-Эмгек, Базар-Турук;
  • Иссык-Кульская область: Жалгыз-Орюк, Светлая Поляна;
  • Джалал-Абадская область: Ак-Терек (Арстанбабский айыльный округ), Ак-Терек (Талдуу-Булакский айыльный округ), Ак-Тыт.

А в cеле Чон-Добо Джумгальского района Нарынской области установлена новая база стандарта 4G.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря интерактивной карте покрытия. С ее помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G-, 3G- и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населенных пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/308895/
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