Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру

5 сентября 2024 года ведущий банк страны — MBANK совместно с мировой финтех-компанией Thunes подписали ключевое соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Благодаря успешному сотрудничеству кыргызстанцы могут проводить моментальные международные платежи в 160 стран мира.

Это открывает возможность бизнесу и частным лицам осуществлять широкий спектр международных транзакций в различные страны, начиная от оплаты поставок между предприятиями, личных переводов между друзьями и заканчивая оплатой товаров в интернет-магазинах.

«Это партнерство представляет собой важный шаг для банка. Сотрудничество с Thunes откроет новые возможности для всех категорий клиентов MBANK и улучшит качество и скорость международных переводов, сделав их доступными для всех. Стратегическое партнерство поможет нам внедрить новые технологии, которые упростят жизнь наших клиентов и укрепят позиции MBANK как одного из лидеров на финансовом рынке Кыргызстана», — отметил Улан Джанболотов, и. о. председателя правления MBANK.

Для удобства клиентов в Кыргызстане открывается возможность доступа к более чем 7 миллиардам мобильных кошельков и банковских счетов по всему миру. Это означает, что клиенты MBANK смогут быстро и легко отправлять и получать деньги из-за рубежа, используя целых 350 способов оплаты.

В церемонии подписания соглашения участвовали представители от MBANK: и. о. председателя правления Улан Джанболотов, директор отдела по связям с общественностью и коммуникациям Асель Абыкеева. Представители Thunes: генеральный директор Флорис де Корт и коммерческий директор Дафна, Мей-Лун Хуан. А также представители бизнес-ассоциаций, журналисты и партнеры.

В дальнейшем MBANK и Thunes планируют расширить свои платежные решения, будь то P2P, B2C и C2B, платежи в другие страны региона, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдову, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Китай, что позволит укрепить их позиции на международном рынке.

Справка

Thunes — это глобальная сеть для денежных переводов по всему миру. Собственная глобальная сеть прямых платежей Thunes позволяет участникам совершать платежи в режиме реального времени в более чем 130 странах и в более чем 80 валютах. Сеть Thunes напрямую подключена к более чем 7 миллиардам мобильных кошельков и банковских счетов по всему миру через более чем 350 различных методов оплаты, таких как GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay и многие другие. Среди участников глобальной сети прямых платежей Thunes — гиганты экономики фриланса, такие как Uber и Deliveroo, суперприложения, такие как Grab и WeChat, а также компании по денежным переводам, финтех-компании, платежные сервис-провайдеры (PSP) и банки. Глобальная сеть прямых платежей Thunes выделяется своим мировым охватом, собственной интеллектуальной платформой управления казначейством и инфраструктурой безопасности Fortress Compliance, что обеспечивает участникам сети непревзойденную скорость, контроль, прозрачность, защиту и экономическую эффективность при совершении платежей в режиме реального времени по всему миру. Штаб-квартира Thunes находится в Сингапуре, а офисы компании расположены в 12 городах, включая Барселону, Пекин, Дубай, Лондон, Манилу, Найроби, Париж, Эр-Рияд, Сан-Франциско, Сан-Паулу и Шанхай. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.thunes.com/.

MBANK — первый цифровой банк в Кыргызстане, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. Банк стремится обеспечить современное и удобное банковское обслуживание, включая кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание и электронные платежи.

MBANK активно развивает инновационные финансовые решения и технологии для повышения удобства и качества обслуживания своих клиентов. Важным аспектом работы банка является внедрение инноваций и технологий, поддержка финансовой грамотности и развитие банковского сектора в Кыргызстане.

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