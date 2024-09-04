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Бизнес

MBANK и Кыргызгосстрах подписали меморандум о сотрудничестве

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK и ОАО «Государственная страховая организация» сделали важный шаг в укреплении деловых связей, подписав меморандум о сотрудничестве.

Ключевое партнерство ориентировано на совместное создание инновационных и удобных страховых продуктов для кыргызстанцев, адаптированных под современные потребности рынка. Сотрудничество подразумевает не только обмен опытом и знаниями, но и совместные усилия по разработке передовых цифровых решений в сфере страхования.

Стратегическим направлением партнерства станет интеграция передовых технологий в процесс предоставления страховых услуг, что позволит сделать их более доступными и удобными для клиентов. Партнеры планируют активно развивать цифровые продукты, которые обеспечат пользователей простым и быстрым доступом к различным видам страхования через онлайн-платформы.

«Мы стремимся интегрировать инновационные технологии в страховой сектор, чтобы предоставить клиентам доступ к современным продуктам и сервисам. Уверен, что партнерство с Кыргызгосстрахом позволит нам не только расширить наши возможности, но и сделать страхование более доступным, удобным и выгодным для каждого клиента», — сказал и. о. председателя правления MBANK Улан Джанболотов.

Подписание состоялось в торжественной обстановке с участием руководителей обеих организаций. MBANK представлял исполняющий обязанности председателя правления Улан Джанболотов, а Кыргызгосстрах — председатель правления Элдияр Калдарбеков.

Новый этап сотрудничества между MBANK и Кыргызгосстрахом обещает внести значительные изменения в рынок страхования, предоставляя клиентам больше возможностей для выбора и получения высококачественных услуг. Ожидается, что объединенные усилия приведут к созданию более инновационных и ориентированных на клиента продуктов, это укрепит позиции обеих компаний на рынке.

Партнерство предусматривает проведение совместных образовательных и маркетинговых инициатив. Они помогут повысить уровень финансовой грамотности населения и привлечь внимание к новым возможностям, которые предоставляют обе организации.

Стороны уверены, что синергия двух ведущих компаний в банковской и страховой сферах приведет к значительным улучшениям в качестве предоставляемых услуг. Подписание меморандума является лишь первым шагом в череде запланированных мероприятий, которые позволят значительно расширить ассортимент и качество страховых предложений, доступных для клиентов обеих организаций.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/304016/
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