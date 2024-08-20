«Кибербезопасный мир»: юные айтишники посетили MEGA

Государственный сотовый оператор MEGA уделяет большое внимание теме цифровой безопасности. Эксперты компании отмечают, что основы кибергигиены необходимо закладывать в раннем возрасте, так как дети имеют доступ к смартфонам, компьютерам и активно пользуются интернетом.

Именно с этой целью компания организовала серию экскурсий для учеников Первой международной кибер-школы KIBERone. Подобные мероприятия являются для госоператора доброй традицией.

Сотрудники MEGA подробно рассказали юным айтишникам о правилах защиты и безопасности в сети, особо подчеркнув, что кибербезопасность — не просто тренд, а реальная необходимость.





Ребята также увидели оборудование и серверные залы сотового оператора, контакт-центр, пообщались с настоящими профессионалами своего дела, узнав, каково это быть разработчиками. И, конечно же, приятным завершением экскурсии стали подарки, которые мальчишки и девчонки получили от MEGA.

«Наши ученики остались в восторге от увиденного. Такие встречи помогают ребятам понять, как их знания могут применяться в реальной жизни и какие перспективы ждут их в будущем», — поделились представители KIBERone.





Также государственный оператор сотовой связи MEGA к началу нового учебного года напоминает о специальном социальном тарифе для студентов и школьников «Билим 120», в котором предусмотрено все, что нужно для комфортного погружения в образовательный процесс, ну и, конечно же, для общения.

Всего за 120 сомов в неделю вы получите:

+ БЕЗЛИМИТ на соцсети, мессенджеры и приложения;

+ Бесплатный доступ к образовательным сайтам КР: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg и другие;

+ 8 ГБ дополнительного интернет-пакета на максимально возможной скорости;

+ Безлимитные звонки и SMS внутри сети.

Подключить тариф «Билим 120» можно, обратившись в центры продаж и обслуживания компании MEGA с предоставлением свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки, студенческого билета или справки с места учебы — для студентов.

Либо подав заявку в приложении Mega24. Для подачи заявки в Mega24 школьнику необходимо прикрепить фото свидетельства о рождении, а студенту прикрепить фото зачетной книжки или студенческого билета, или справки с места учебы.