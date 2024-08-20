12:08
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

«Кибербезопасный мир»: юные айтишники посетили MEGA

Государственный сотовый оператор MEGA уделяет большое внимание теме цифровой безопасности. Эксперты компании отмечают, что основы кибергигиены необходимо закладывать в раннем возрасте, так как дети имеют доступ к смартфонам, компьютерам и активно пользуются интернетом.

Именно с этой целью компания организовала серию экскурсий для учеников Первой международной кибер-школы KIBERone. Подобные мероприятия являются для госоператора доброй традицией.

Сотрудники MEGA подробно рассказали юным айтишникам о правилах защиты и безопасности в сети, особо подчеркнув, что кибербезопасность — не просто тренд, а реальная необходимость.

Ребята также увидели оборудование и серверные залы сотового оператора, контакт-центр, пообщались с настоящими профессионалами своего дела, узнав, каково это быть разработчиками. И, конечно же, приятным завершением экскурсии стали подарки, которые мальчишки и девчонки получили от MEGA.

«Наши ученики остались в восторге от увиденного. Такие встречи помогают ребятам понять, как их знания могут применяться в реальной жизни и какие перспективы ждут их в будущем», — поделились представители KIBERone.

Также государственный оператор сотовой связи MEGA к началу нового учебного года напоминает о специальном социальном тарифе для студентов и школьников «Билим 120», в котором предусмотрено все, что нужно для комфортного погружения в образовательный процесс, ну и, конечно же, для общения.

Всего за 120 сомов в неделю вы получите:

+ БЕЗЛИМИТ на соцсети, мессенджеры и приложения;

+ Бесплатный доступ к образовательным сайтам КР: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg и другие;

+ 8 ГБ дополнительного интернет-пакета на максимально возможной скорости;

+ Безлимитные звонки и SMS внутри сети.

Подключить тариф «Билим 120» можно, обратившись в центры продаж и обслуживания компании MEGA с предоставлением свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки, студенческого билета или справки с места учебы — для студентов.

Либо подав заявку в приложении Mega24. Для подачи заявки в Mega24 школьнику необходимо прикрепить фото свидетельства о рождении, а студенту прикрепить фото зачетной книжки или студенческого билета, или справки с места учебы.

Знания доступнее с MEGA!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302540/
просмотров: 2495
Версия для печати
Материалы по теме
Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
MEGA приглашает на уникальный концерт скрипача Даниэля Лозаковича
Оплачивайте налоги без комиссии через MegaPay
MEGA продолжает улучшать сеть 4G в Бишкеке и Чуйской области
«Ишкер 24» дополнен новыми налоговыми сервисами для предпринимателей
5G в Кыргызстане: почему рано переходить на новое поколение связи
Бонусы в MegaPay: как эффективно использовать накопленные баллы
MEGA поздравляет всех медалистов и участников Олимпийских игр в Париже!
Участвуй в MEGA-конкурсе и выиграй крутые призы!
Быстро и удобно оплачивайте автоналог через MegaPay
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пыта...
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год
11:20
Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца