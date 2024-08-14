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Бизнес

Пополняйте баланс абонента О! из-за границы в приложении «СберБанк Онлайн»

У близкого человека день рождения или вы просто хотите порадовать его без повода, но сами находитесь за границей?

Приложение «СберБанк Онлайн» поможет вам оказать приятный знак внимания. Просто пополните баланс номера сети О! в Кыргызстане.

Благодаря вам получатель всегда будет оставаться на связи, ведь он сможет легко оплатить связь, интернет и другие нужные услуги.

Также ваш адресат сможет использовать средства для оплаты сотен различных сервисов через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!», например, коммунальных услуг, доставки продуктов или просто сделать перевод на банковскую карту*.

Итак, выполните следующие шаги:

  • войдите в приложение «СберБанк Онлайн» и нажмите вкладку «Платежи»;

  • выберите раздел «Мобильная связь»;

  • укажите нужный номер и сумму пополнения;

  • оплатите.

* Получателю средств необходимо убедиться в том, что он является идентифицированным пользователем кошелька «О!Деньги», а в случае чего пройти регистрацию удаленно всего за 5 минут прямо в приложении «Мой О!» или в любом из магазинов O!Store.

Дарите внимание и любовь близким даже на расстоянии.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302048/
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