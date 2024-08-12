12:06
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Оплатите налоги онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»

Автовладельцам на заметку!

Не забудьте, что налог на транспорт нужно оплатить до 1 сентября 2024 года — это можно сделать всего за пару минут и без комиссии через кошелек «О!Деньги».

Для этого достаточно указать данные авто, ИНН автовладельца, и сумма налога будет рассчитана автоматически.

Как это сделать? Вот пошаговая инструкция:

1. Установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.

2. Откройте «О!Деньги», выберите «Мои сервисы», далее «Налоги».

3. Укажите данные.

4. Оплатите без комиссии.

Не забудьте сохранить электронный чек в галерею, отправить его себе на почту или в мессенджер — так он всегда будет под рукой.

Еще в «Мой О!» можно оплатить все виды налогов, включая налог на недвижимое имущество — и также без комиссии.

Проверьте наличие налоговой задолженности и оплатите бесплатно прямо в приложении!

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБКР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/301851/
просмотров: 8051
Версия для печати
Материалы по теме
«Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Интернет SAIMA стал еще дешевле и впервые в КР разогнался до 500 Мбит/сек
Готовьтесь к взлету! Дешевые авиабилеты в «Мой О!» с кешбэком 2 процента
Безналичная оплата для бизнеса: официальное и удобное решение от «О!Деньги»
Проверяйте налоговую задолженность и оплачивайте налоги онлайн через «О!Деньги»
Летний кешбэк: покупайте товары на «О!Маркете» и получайте 2 процента бонусами
«О!Деньги» для бизнеса: подключите бесплатно Smart POS-терминалы с функцией ККМ
«О!Деньги» обнуляет комиссию с переводов на Kaspi
Как сэкономить время и деньги на покупке продуктов в Бишкеке
Дешевые авиабилеты теперь в «Мой О!» — путешествуйте просто и выгодно!
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пыта...
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год
11:20
Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца