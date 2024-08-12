Оплатите налоги онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»

Автовладельцам на заметку!

Не забудьте, что налог на транспорт нужно оплатить до 1 сентября 2024 года — это можно сделать всего за пару минут и без комиссии через кошелек «О!Деньги».

Для этого достаточно указать данные авто, ИНН автовладельца, и сумма налога будет рассчитана автоматически.

Как это сделать? Вот пошаговая инструкция:

1. Установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.

2. Откройте «О!Деньги», выберите «Мои сервисы», далее «Налоги».

3. Укажите данные.

4. Оплатите без комиссии.

Не забудьте сохранить электронный чек в галерею, отправить его себе на почту или в мессенджер — так он всегда будет под рукой.

Еще в «Мой О!» можно оплатить все виды налогов, включая налог на недвижимое имущество — и также без комиссии.

Проверьте наличие налоговой задолженности и оплатите бесплатно прямо в приложении!

*Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБКР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.