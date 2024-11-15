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Бизнес

O!Bank — время пришло!

O!Bank стал частью супераппа «Мой O!», сделав получение банковских услуг еще доступнее, проще и выгоднее. Это важный шаг в развитии экосистемы «Мой O!» и укреплении позиций банка как удобного и инновационного финансового партнера для физических лиц и предпринимателей.

Теперь клиенты банка могут легко управлять своими финансами, открывать счета, получать кредиты, оформлять депозиты и карты прямо в приложении и не выходя из дома.

Стратегической целью O!Bank является лидерство в сфере финансовых услуг для частных клиентов и бизнеса в Кыргызстане. Банк планирует внедрять инновационные решения, направленные на упрощение и ускорение взаимодействия с финансовым сектором.

Отметим, «Мой O!» — лидирующая экосистема цифровых услуг в Кыргызстане, уже ставшая неотъемлемой частью повседневной жизни для миллионов пользователей. Приложение предлагает удобное управление мобильной связью, финтех-услуги, маркетплейс и сервис дешевых авиабилетов, предоставляя удобный и безопасный доступ к самым востребованным сервисам.

На сегодняшний день «Мой O!» скачали более 7 миллионов раз, что подтверждает его популярность и доверие среди кыргызстанцев.

Скачивайте «Мой О!» с любой SIM-картой из Google Play или App Store.

Подробнее на сайте.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311270/
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