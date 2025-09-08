10:24
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Бизнес

Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!

Мобильный оператор О! открывает набор на бесплатную стажировку Intern Labs 7.0 — Java Backend Development.

Если вы не только слышали про Java, но и реально писали на нем код — то это отличный шанс прокачать скиллы и влиться в настоящую dev-тусовку.

Что ждет стажеров?

  • работа с Spring Java в реальных проектах;
  • 6 месяцев практики офлайн в головном офисе О! (Бишкек, Абдрахманова, 170/2);
  • лучшие стажеры получат предложения о работе в О!.

Как попасть в Intern Labs:

  1. Сначала нужно заполнить анкету на internlabs.o.kg, получить первое тестовое задание и выполнить его.
  2. 29 сентября 2025 года — успешно прошедшим первый этап будет выслана ссылка на заключительный тест.
  3. 6 октября 2025-го — подведение итогов финального тура. Прошедшие все этапы получат уведомление о зачислении на курс.

Если вы мечтали почувствовать себя настоящим backend-разработчиком и поработать над живыми проектами — это ваш шанс.

О! — кодим будущее вместе.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342079/
