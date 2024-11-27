O!Bank обнулил комиссию для физических лиц на переводы через суперапп «Мой О!». С 25 ноября 2024 года отправлять деньги в банки Кыргызстана можно быстро, удобно и бесплатно.
Что для этого нужно сделать:
- скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store;
- пройдите онлайн-идентификацию;
- переводите деньги на кошельки, карты и счета всех банков КР без комиссии.
В супераппе «Мой О!» вы можете:
- отправлять деньги по номеру телефона, счета или карты;
- совершать быстрые и безопасные переводы;
- пользоваться удобным и надежным сервисом.
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ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.