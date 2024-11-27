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Бизнес

O!Bank — бесплатные переводы по Кыргызстану

O!Bank обнулил комиссию для физических лиц на переводы через суперапп «Мой О!». С 25 ноября 2024 года отправлять деньги в банки Кыргызстана можно быстро, удобно и бесплатно.

Что для этого нужно сделать:

  • скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store;
  • пройдите онлайн-идентификацию;
  • переводите деньги на кошельки, карты и счета всех банков КР без комиссии.

В супераппе «Мой О!» вы можете:

  • отправлять деньги по номеру телефона, счета или карты;
  • совершать быстрые и безопасные переводы;
  • пользоваться удобным и надежным сервисом.

Скачивайте «Мой О!» прямо сейчас!

Подробнее на сайте.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312368/
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