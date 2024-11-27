O!Bank обнулил комиссию для физических лиц на переводы через суперапп «Мой О!». С 25 ноября 2024 года отправлять деньги в банки Кыргызстана можно быстро, удобно и бесплатно.

Что для этого нужно сделать:

скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store;

пройдите онлайн-идентификацию;

переводите деньги на кошельки, карты и счета всех банков КР без комиссии.

В супераппе «Мой О!» вы можете:

отправлять деньги по номеру телефона, счета или карты;

совершать быстрые и безопасные переводы;

пользоваться удобным и надежным сервисом.

Скачивайте «Мой О!» прямо сейчас!

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ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.