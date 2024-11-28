ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов

Суперапп «Мой О!» запустил новый сервис по страхованию автомобилей. Теперь оформить страховку можно онлайн в любое удобное время не выходя из дома. Сервис значительно ускорит процесс приобретения полиса ОСАГО для автовладельцев, который покроет ущерб в случае ДТП.

Какие преимущества?

Моментальный кешбэк 10 процентов от суммы страхования. Оформление без комиссии. Быстрое и удобное получение полиса без необходимости посещения офиса страховой компании.

Как оформить ОСАГО онлайн?

Откройте суперапп «Мой О!». Перейдите в раздел «Сервисы». Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию. Введите данные. Получите страховой полис по электронной почте.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора и воспользуйтесь новым сервисом первыми!

ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 г.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБКР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.