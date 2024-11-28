ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов

Суперапп «Мой О!» запустил новый сервис по страхованию автомобилей. Теперь оформить страховку можно онлайн в любое удобное время не выходя из дома. Сервис значительно ускорит процесс приобретения полиса ОСАГО для автовладельцев, который покроет ущерб в случае ДТП.
Какие преимущества?
- Моментальный кешбэк 10 процентов от суммы страхования.
- Оформление без комиссии.
- Быстрое и удобное получение полиса без необходимости посещения офиса страховой компании.
Как оформить ОСАГО онлайн?
- Откройте суперапп «Мой О!».
- Перейдите в раздел «Сервисы».
- Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.
- Введите данные.
- Получите страховой полис по электронной почте.
Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора и воспользуйтесь новым сервисом первыми!
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