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Бизнес

ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов

Суперапп «Мой О!» запустил новый сервис по страхованию автомобилей. Теперь оформить страховку можно онлайн в любое удобное время не выходя из дома. Сервис значительно ускорит процесс приобретения полиса ОСАГО для автовладельцев, который покроет ущерб в случае ДТП.

Какие преимущества?

  1. Моментальный кешбэк 10 процентов от суммы страхования.
  2. Оформление без комиссии.
  3. Быстрое и удобное получение полиса без необходимости посещения офиса страховой компании.

Как оформить ОСАГО онлайн?

  1. Откройте суперапп «Мой О!».
  2. Перейдите в раздел «Сервисы».
  3. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.
  4. Введите данные.
  5. Получите страховой полис по электронной почте.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора и воспользуйтесь новым сервисом первыми!

ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 г.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБКР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312496/
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