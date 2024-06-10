Acıbadem: современное комплексное лечение детской онкологии

Одним из самых страшных и опасных для жизни заболеваний современности является рак. Онкологическое заболевание у ребенка очень травматично для семьи и близких. Детский онкологический центр Acıbadem дает родителям надежду. При создании клиники учтен медицинский опыт, применяются деликатный и чуткий подход к лечению, а также передовые технологии — все для того, чтобы предоставить безопасное и эффективное лечение, удовлетворить потребности детей и подарить надежду родителям.

Турецкая сеть клиник Acıbadem предлагает комплексные специализированные услуги — от диагностики до лечения многочисленных видов детской онкологии. Экспертная команда Acıbadem тщательно планирует стратегии лечения, адаптируя их к заболеванию каждого ребенка, стремясь достичь наилучших возможных результатов. Для комплексного ухода за пациентом слаженно работает большая команда, состоящая из детских онкологов, хирургов, радиационных онкологов и радиологов.

Кроме того, клиника Acıbadem предоставляет образовательную, социальную и психологическую поддержку детям и их семьям.

Поэтому многие дети и их семьи со всего мира приезжают в детский онкологический центр Acıbadem, чтобы получить передовое лечение и уход.

Команда детской онкологии Acıbadem специализируется на лечении многих видов детского рака, в том числе лейкемии, лимфом Ходжкина и неходжкинских лимфом, опухолей головного мозга, нейробластомы, опухолей мягких тканей и костей, рака печени и зародышевых клеток, гистиоцитоза, ретинобластомы и опухоли Вильмса. Кроме того, команда также занимается лечением наследственных заболеваний, предрасполагающих к раку, и доброкачественных опухолей, таких как гемангиома и лимфангиома.

Дети с онкологическими заболеваниями получают доступ к передовым методам лечения в Acıbadem

Основные стратегии лечения рака включают три направления: хирургия, радиотерапия и системные терапии.

Хирургическое удаление опухоли дает наилучшие шансы на излечение определенных видов рака, таких как опухоли головного мозга, костей, мягких тканей, саркомы, нейробластома и опухоль Вильмса в брюшной полости. Успех резекции опухоли существенно влияет на вероятность излечения и выживаемости пациента, повышая эффективность последующего лечения. В клинике Acıbadem при онкологической хирургии в основном используются минимально инвазивные подходы с применением специальных хирургических инструментов вместо традиционной открытой хирургии.

Системная терапия является очень действенным методом лечения рака. При том что существуют различные типы системной терапии, именно химиотерапия играет наиболее важную роль в лечении. Детям химиотерапию проводят гораздо интенсивнее, чем у взрослых, из-за быстрого роста педиатрических раковых заболеваний и их повышенной чувствительности к химиотерапии. Однако не стоит бояться побочных эффектов высокодозной химиотерапии, так как детский организм, включая костный мозг, переносит ее гораздо лучше, чем взрослый, и восстанавливается легче.

Лучевая терапия использует излучение для уничтожения опухолевых клеток, и сегодня признана эффективным вариантом лечения многих типов рака. Однако при лечении детского рака радиацию следует использовать с осторожностью, поскольку она может нанести ущерб развитию детей, и последствия могут быть необратимыми. Таким образом, решение о применении лучевой терапии принимается советом детской онкологии Acıbadem единогласным мнением всех врачей. Более того, в клинике Acıbadem используют передовые технологии лучевой терапии, чтобы обеспечить самое безопасное и эффективное лечение рака у детей. Например, это точное нацеливание на опухоль и беспрецедентный уровень точности проведения лучевой терапии, что дает более высокие результаты при снижении токсичности и меньшем количестве побочных эффектов.

Образование для детей с онкологическими заболеваниями

Пока дети получают лучшее лечение в Acıbadem, в клинике также стараются сделать так, чтобы ни один ребенок не оставался в стороне от жизни и даже продолжал обучение. Дети, которым необходимо длительное лечение и которые остаются в больнице несколько месяцев, получают уникальную возможность продолжать свое образование в Acıbadem, что помогает им оставаться активными и полноценно жить.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

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