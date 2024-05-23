MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»

До наступления долгожданного лета осталось чуть больше недели. А это значит, что некоторые кыргызстанцы уже планируют провести свой отпуск за границей.
С мобильным приложением MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA можно начать свое путешествие как можно комфортнее прямо в международном аэропорту «Манас». MegaPay позволяет сохранить время и упростить процесс оплаты, делая его более безопасным и удобным.
Пользователям приложения доступны удобные цифровые сервисы:
- оплата услуг парковки;
- оплата услуг упаковки багажа;
- оплата услуг VIP-зала.
Как оплатить парковку:
- откройте MegaPay и отсканируйте QR-код на информационной табличке стоянки;
- введите госномер авто на латинице и нажмите «Продолжить», чтобы узнать сумму;
- подтвердите платеж.
Госномер транспортного средства необходимо ввести без пробелов и страны (KG, KZ и так далее). Например, если ваш номер 01KG123PAY, введите 01123PAY.
Подробная инструкция, а также плакаты с QR-кодом размещены как на территории, так и внутри аэропорта.
Для оплаты упаковки багажа и VIP-зала:
- откройте MegaPay и отсканируйте QR-код;
- в качестве реквизита для VIP-зала служит ваш номер (необходимо ввести в формате 996.........);
- введите сумму и подтвердите платеж.
Готово!
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.