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Бизнес

MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»

До наступления долгожданного лета осталось чуть больше недели. А это значит, что некоторые кыргызстанцы уже планируют провести свой отпуск за границей.

С мобильным приложением MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA можно начать свое путешествие как можно комфортнее прямо в международном аэропорту «Манас». MegaPay позволяет сохранить время и упростить процесс оплаты, делая его более безопасным и удобным.

Пользователям приложения доступны удобные цифровые сервисы:

  • оплата услуг парковки;
  • оплата услуг упаковки багажа;
  • оплата услуг VIP-зала.

Как оплатить парковку:

  • откройте MegaPay и отсканируйте QR-код на информационной табличке стоянки;
  • введите госномер авто на латинице и нажмите «Продолжить», чтобы узнать сумму;
  • подтвердите платеж.

Госномер транспортного средства необходимо ввести без пробелов и страны (KG, KZ и так далее). Например, если ваш номер 01KG123PAY, введите 01123PAY.

Подробная инструкция, а также плакаты с QR-кодом размещены как на территории, так и внутри аэропорта.

Для оплаты упаковки багажа и VIP-зала:

  • откройте MegaPay и отсканируйте QR-код;
  • в качестве реквизита для VIP-зала служит ваш номер (необходимо ввести в формате 996.........);
  • введите сумму и подтвердите платеж.

Готово!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294803/
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