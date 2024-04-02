«РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН

«РСК Банк» получил сертификат достижений за лидерство и постановку амбициозных целей и интеграцию Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках акселератора Глобального договора ООН.

На минувшей неделе в здании ООН в Алматы состоялось торжественное награждение победителей акселерационной программы SDG Ambition Глобального договора ООН по достижению ЦУР, новаторской инициативы по продвижению устойчивой деловой практики.

В мероприятии приняли участие более 30 компаний из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Впервые в истории Глобального договора ООН Кыргызстан представили две компании. При этом «РСК Банк» — единственное финансовое учреждение республики, которое является членом ГД ООН и акселерационной программы SDG Ambition.

Важно отметить, что на мероприятии «РСК Банк» был удостоен чести презентовать проект по постановке амбициозных целей. Данная возможность представлена только банку и трем фирмам из Казахстана, что говорит о высокой оценке проведенной участниками работы.

Благодаря успешно завершенному обучению «РСК Банку» вручен сертификат достижений за лидерство и постановку амбициозных целей и интеграцию ЦУР в рамках акселератора Глобального договора ООН.

Вручая сертификат, постоянный координатор ООН в Республике Казахстан г-жа Микаэл Фриберг-Стори отметила впечатляющие результаты работы банка по разработке дорожной карты Целей устойчивого развития.







В свою очередь страновой координатор Глобального договора ООН в РК г-жа Динара Сейджапарова добавила, что действия «РСК Банка» свидетельствуют о его лидерстве в Кыргызстане в направлении устойчивого развития.

SDG Ambition — это шестимесячный образовательный курс, специально разработанный экспертами ООН и партнерами для ускорения интеграции 17 Целей устойчивого развития в стратегическую и операционную деятельность бизнес-компаний.

Данная программа впервые была запущена в странах Центральной Азии. В акселераторе приняли участие более 100 представителей 40 фирм из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В итоге успешно окончить обучение смогли 62 представителя от 31 компании, в том числе и ОАО «РСК Банк».