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Бизнес

Суперакция от «РСК Банка»! Первый взнос по депозиту «Балакай» снижен в 10 раз

«РСК Банк» объявляет о старте летней акции, в рамках которой снижена сумма первоначального взноса по детскому депозиту «Балакай» в 10 раз:

— 500 сомов вместо 5000!

— $10 вместо $100!

«Балакай» — это депозит с возможностью открытия вклада на имя ребенка до его 18-летия.

Продукт уникален тем, что в рамках депозита предусмотрена ежегодная капитализация начисляемых процентов. Простыми словами — начисление процентов на проценты.

Кроме того, депозит предусматривает возможность пополнения. Перечислять желаемую сумму можно через мобильный банкинг RSK24 без посещения банка.

Депозит можно оформить в любом отделении «РСК Банка» с паспортом родителя и свидетельством о рождении ребенка.

Подробнее информация представлена на сайте банка www.rsk.kg.

Срок акции: 27.05 — 27 июня 2024 года.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295300/
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