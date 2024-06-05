По поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова ОАО «РСК Банк» официально переименован в ОАО «Элдик Банк». Банк прошел процедуру перерегистрации в Министерстве юстиции КР.

При этом ОАО «Элдик Банк» остается правопреемником всех прав, активов и обязательств ОАО «РСК Банк» и по-прежнему является государственным — 100 процентов акций принадлежат кабинету министров КР.

За 27 лет присутствия в финансовой сфере «Элдик Банк» стал олицетворением устойчивости, стабильности и надежности. Банк продолжит работу для улучшения жизни клиентов во всех регионах страны и будет осуществлять вклад в развитие экономики Кыргызстана путем реализации льготных программ, зеленого финансирования, внедрения смарт-решений, финтех-инноваций и новых стандартов клиентоцентричности.

Стоит отметить, что в конце 2023 года банк объявил о старте трансформации, направленной на предоставление еще более прогрессивных решений для граждан, для удобства и скорости пользования традиционными банковскими и новыми цифровыми сервисами, усилению позиций на местном и международном рынках.

— Пришло время для приведения внешней оболочки в соответствие с новым статусом. С началом цифровой эпохи и реализации стратегически важных социальных программ старое название перестало отражать миссию и современную роль банка. Название «Элдик Банк» в полной мере характеризует нашу деятельность. Мы действительно являемся народным и становимся еще ближе к людям, — отмечает председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Необходимо добавить, что за ренеймингом последует поэтапный ребрендинг банка.

Для информации. ОАО «Элдик Банк» создан в 1996 году и является одним из крупнейших банков Кыргызстана. На сегодняшний день уставный капитал банка составляет 11 миллиардов 401 миллион 483 тысячи 500 сомов. Финансовое учреждение — лидер по размеру филиальной сети и предоставляет широчайший спектр банковских услуг.

Лицензии НБ КР 033, 033/1.