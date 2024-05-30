Коллаборация «MEGA&РСК Банк» с целью развития GovFintech-платформы «Ишкер» пригласила к сотрудничеству первого участника — государственный банк ОАО «Керемет Банк». Сегодня, 30 мая, состоялось подписание соглашения об интеграции систем банка c платформой «Ишкер».

Для граждан и предпринимателей это даст возможность пользоваться услугами и продуктами «Керемет Банка» через МП «Ишкер24», а клиентам «Керемет Банка» — возможностями «Ишкер24».

То есть подобная бизнес-модель меняет парадигму государственного банковского и телеком-секторов по клиентоцентричной модели, когда бизнес-модель формируется от интересов и нужд гражданина.

Для коллаборации расширение количества участников — новый виток масштабирования GovFintech-сектора, ускорения цифровой трансформации в стране, а также консолидации ресурсов и потенциала государственных компаний для оптимизации и устойчивого развития в цифровую эпоху.

Напомним, разрабатываемое совместно с предпринимателями единое мобильное приложение «Ишкер24» призвано упростить малому и среднему бизнесу переход на действующий налоговый режим, а также перевести процесс взаимодействия в онлайн. Не ждите 1 июля — отмены патента на определенные виды деятельности, скачивайте МП «Ишкер24» на Android и iOS. Предназначено для новых и действующих ИП. Подробнее на www.ishker24.kg.