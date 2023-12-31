Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ

ОАО «Кыргызтелеком» объявляет о запуске амбициозного проекта по цифровизации в Таласской области, в рамках которого все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту будут подключены к высокоскоростному интернету и кабельному телевидению.

Проект охватывает четыре села, включая 1 тысячу 140 домов, обеспечивая жителей современными технологиями и беспрецедентным доступом к информации и развлечениям.

На данный момент успешно подключено одно село — Кенеш с планами завершения подключения остальных сел до конца марта 2024 года.

Торжественное открытие проекта состоялось с участием директора таласского филиала ОАО «Кыргызтелеком» Самата Долдоева, главы Бекмолдоевского айыл окмоту Бакыта Кыдыралиева, а также депутатов местного кенеша и активистов района. Это событие подчеркивает нашу приверженность к развитию инфраструктуры и цифровой экономики в регионе, а также нашу главную цель — обеспечить каждого жителя Кыргызстана доступом к высококачественным коммуникационным услугам.

«Интернет и телевидение будет в каждом доме без исключения. К такому соглашению мы пришли с айыл окмоту. Мы обеспечили работой также четырех жителей села и на данный момент занимаемся их обучением, чтобы они на месте могли обслуживать оборудование. Кроме того, к интернету подключены камеры в айыл окмоту и в дальнейшем мы планируем реализовать проекты «Безопасное село», «безопасная улица», — отметил Долдоев.

ОАО «Кыргызтелеком» продолжит работать над расширением своего влияния и улучшением качества предоставляемых услуг, чтобы поддерживать социальное и экономическое развитие во всех регионах Кыргызстана.

О компании.

ОАО «Кыргызтелеком» — ведущий оператор телекоммуникационных услуг в Кыргызстане, предоставляющий широкий спектр услуг, включая телефонную связь, интернет и телевидение. Мы стремимся к созданию устойчивого будущего через инновации и технологическое развитие.