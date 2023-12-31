02:03
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ

ОАО «Кыргызтелеком» объявляет о запуске амбициозного проекта по цифровизации в Таласской области, в рамках которого все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту будут подключены к высокоскоростному интернету и кабельному телевидению.

Проект охватывает четыре села, включая 1 тысячу 140 домов, обеспечивая жителей современными технологиями и беспрецедентным доступом к информации и развлечениям.

 

На данный момент успешно подключено одно село — Кенеш с планами завершения подключения остальных сел до конца марта 2024 года.

Торжественное открытие проекта состоялось с участием директора таласского филиала ОАО «Кыргызтелеком» Самата Долдоева, главы Бекмолдоевского айыл окмоту Бакыта Кыдыралиева, а также депутатов местного кенеша и активистов района. Это событие подчеркивает нашу приверженность к развитию инфраструктуры и цифровой экономики в регионе, а также нашу главную цель — обеспечить каждого жителя Кыргызстана доступом к высококачественным коммуникационным услугам.

«Интернет и телевидение будет в каждом доме без исключения. К такому соглашению мы пришли с айыл окмоту. Мы обеспечили работой также четырех жителей села и на данный момент занимаемся их обучением, чтобы они на месте могли обслуживать оборудование. Кроме того, к интернету подключены камеры в айыл окмоту и в дальнейшем мы планируем реализовать проекты «Безопасное село», «безопасная улица», — отметил Долдоев.

ОАО «Кыргызтелеком» продолжит работать над расширением своего влияния и улучшением качества предоставляемых услуг, чтобы поддерживать социальное и экономическое развитие во всех регионах Кыргызстана.

О компании.

ОАО «Кыргызтелеком» — ведущий оператор телекоммуникационных услуг в Кыргызстане, предоставляющий широкий спектр услуг, включая телефонную связь,  интернет и телевидение. Мы стремимся к созданию устойчивого будущего через инновации и технологическое развитие.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283552/
просмотров: 4268
Версия для печати
Материалы по теме
14 ноября на всей территории Кыргызстана не будет работать цифровое ТВ
Кыргызстан вошел в пятерку лучших в мировом чемпионате среди радиолюбителей
«Кыргызтелеком» выразил благодарность ветеранам связи
«Кыргызтелеком» напоминает о различных способах оплаты услуг оператора
«Кыргызтелеком» поддержал празднование 230-летия Ормон-хана
«Кыргызтелеком» принял участие в международном форуме CAPIF 2 в Ташкенте
«Кыргызтелеком» об итогах первого этапа проекта Digital CASA
Сотрудничество «Кыргызтелеком» и «Мегафон»
«Кыргызтелеком» подключил 1 тысячу 840 школ к высокоскоростному интернету
«Кыргызтелеком» подвел итоги I полугодия 2023 года
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить