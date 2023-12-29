MBANK: динамичное развитие и успехи в 2023 году

28 декабря «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK подвел успешные итоги в области развития финансового сектора республики и внедрения инновационных услуг.

Первый цифровой банк страны продолжает лидировать по значимым показателям и демонстрировать активный прирост клиентской базы. О том, как удалось достичь таких рекордных показателей и какие планы намечены на следующий год, руководство банка рассказало на пресс-ланче, организованном для СМИ.

Стратегия и развитие

«Нам удалось достичь действительно успешных показателей, и мы продолжаем лидировать в области развития и внедрения удобных цифровых продуктов для клиентов. И рекордные цифры для страны говорят сами за себя. Мы гордимся тем, что нас выбирают кыргызстанцы, и мы уже достигли 6 миллионов скачиваний нашего приложения MBANK, сумели и продолжаем оцифровывать все необходимые услуги: онлайн-кредит, онлайн-депозит, сервисы и госуслуги. Мы не останавливаемся на этом и понимаем, где нам нужно улучшаться, и в 2024-м сделаем большой акцент на наш сервис и обслуживание», — поделился Марат Торалиев, директор по стратегическому и цифровому развитию.

Руководство компании отметило, что видит изменения и в поведении клиентов, которые активнее начинают использовать удобные цифровые инструменты и чаще пользоваться онлайн-инструментами. Одним из востребованных услуг MBANK остается онлайн-кредит.

Кредитование и исламское финансирование

«Мы гордимся тем, что для удобства клиентов одними из первых внедрили удаленную выдачу кредита и собственную скоринговую систему, что позволяет нам принимать решение в течение 10-15 секунд и выдавать онлайн-кредиты без посещения офиса. Безусловно, наши клиенты с достоинством оценили данный сервис, и в 2023 году количество кредитов в кредитном портфеле выросло более чем в два раза. Также стоит отметить наше новое направление — исламское финансирование, которое внедрили всего полтора года назад: по количеству финансирований наш рост составил более четырех раз, а количество держателей исламских карт увеличилось в 35 раз. Это рекордные цифры для всего финансового сектора. В 2024-м мы запустим новейшие продукты для рынка, и я всецело уверен, что нас ждут новые рекорды и новые достижения», — заметил Кайратбек Суранаев, первый заместитель председателя правления.

Мобильное приложение MBANK

Приложение MBANK продолжает сохранять лидирующую позицию и остается самым популярным среди кыргызстанцев, а 6 миллионов скачиваний говорит о высоком доверии и востребованности среди клиентов.

Новые возможности и сервисы, внедренные для клиентов в этом году:

• Visa Direct. Возможность отправлять переводы по всему миру по номеру карты Visa;

• привязка VISA других банков. Возможность использовать для пополнения своего счета карты Visa других банков, в том числе и международных;

• MBonus — программа лояльности, которая позволяет совершать покупки с выгодой и возвращать до 20 процентов от покупок;

• MBANK Premium — продукт премиального обслуживания с возможностью получать привилегии как внутри страны, так и за рубежом.

Первые среди банков страны внедрили:

• онлайн-очередь, возможность спланировать посещение офиса в удобное время без очереди;

• смена номера MBANK онлайн. Теперь не нужно посещать офис, для смены номера телефона достаточно лишь поменять его в приложении;

• ТВ, кино и сериалы. Возможность смотреть в приложении MBANK телеканалы, популярное кино на кыргызском языке, а также эксклюзивные сериалы от платформы «ТНТ Премьер»;

• MCharts — музыка национальных артистов, возможность не только прослушать любимых исполнителей, но и поддержать их, отправив донат (1 донат = 1 сом).

Инфраструктура и развитие

Для удобства клиентов и оказания удобных финансовых услуг продолжается активное внедрение инновационных услуг и сервисов, среди которых и возможность для предпринимателей: MKassa — предоставление бесплатной ККМ, организация бесплатных платежей через MBANK QR и запуск собственных SmartPOS-терминалов.

Также крутые возможности для физических лиц — закуп новых банкоматов с ультрасовременным бесконтактным модулем NFC, благодаря чему нет необходимости иметь физическую карту: все операции, включая снятие и взнос наличных в банкоматах, можно делать с помощью смартфона. По достоинству клиентами оценены возможность предоставления доступа к госуслугам через MBANK и внедрение таких актуальных сервисов, как онлайн-переоформление авто, цифровые документы + портал «Тундук», онлайн-выдача облачной электронной цифровой подписи.

Банк уделяет особое внимание обеспечению безопасности пользователей и транзакций и внедряет передовые инструменты защиты, улучшены системы периметральной безопасности, оптимизированы АБС — значительно увеличена скорость обработки данных, достигнув 4,5 раза, внедрены инструменты мониторинга систем и процессов, мощность основных систем выросла в три раза. MBANK первым в Кыргызстане внедрил гиперконвергентную архитектуру.

Эти возможности значительно обезопасили клиентов, сэкономили их время в 2023-м и позволили оптимизировать работу.

Мобильное приложение MBusiness

Удобный инструмент для предпринимателей MBusiness, внедренный в этом году, был оценен компаниями, прирост клиентской базы достиг в х2.

Сервис MBusiness позволяет выставлять счета онлайн, совершать мгновенные переводы и управлять всеми финансовыми вопросами и несколькими фирмами онлайн 24/7.

В 2023-м в MBusiness представлено множество удобных функций для клиентов, основными из них стали:

интеграция с 1С:Предприятие, что является одной из актуальных задач для любого вида бизнеса;

возможность регистрации индивидуальных предпринимателей через MBANK;

внедрение QR национального стандарта для счетов для приема платежей со всех мобильных банков и электронных кошельков, поддерживающих ElQR;

уникальный сервис проверки и оплаты штрафов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

управление сразу несколькими компаниями в одном приложении;

конвертация средств в девяти валютах.

Результатом успешных запусков и активного развития компании в текущем году являются и полученные награды, и лидерство в международных конкурсах:

В 2024-м банк продолжит активно развивать экосистему MBANK и внедрять новые уникальные цифровые продукты на финансовый рынок страны.