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Бизнес

Презентация MBusiness и карты MBANK Premium для предпринимателей

16 декабря в рамках ежегодного форума «Грабли Night» цифровой банк страны ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» MBANK презентовал карту премиального обслуживания MBANK Premium и мобильный банкинг MBusiness для предпринимателей.

«Мы на постоянной основе создаем новые возможности для предпринимателей, и карта MBANK Premium и мобильный банкинг MBusiness открывают их. Благодаря MBusiness бизнесмены могут эффективно управлять своей деятельностью и контролировать средства, а карта премиального обслуживания служит для них не только в повседневной жизни, но и в международных командировках», — отмечает Асель Абыкеева, директор по коммуникациям и связям с общественностью.

Участники мероприятия не только ознакомились с удобными услугами банка, но и имели возможность выиграть фирменные призы, а двое счастливчиков стали обладателями карты премиального обслуживания MBANK Premium.

Экономьте время с помощью MBusiness — доступ в любое время суток из любой точки мира:

  • утверждайте документы онлайн;
  • управляйте несколькими компаниями в одном приложении;
  • конвертируйте средства в девяти валютах;
  • начисляйте заработную плату онлайн.

Чтобы воспользоваться выгодной привилегией, необходимо:

C премиальной картой MBANK Premium вы получаете доступ к эксклюзивным привилегиям уровня Premium: 2 процента кешбэка на безналичные покупки, бесплатные посещения Lounge Key два раза в год, уровень «Платина» в программе лояльности MBonus, а также множество других привилегий и премиальное обслуживание. Для открытия карты необходимо оставить заявку в мобильном приложении.

MBANK — первый цифровой.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/282749/
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