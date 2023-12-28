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Бизнес

Новые возможности: пополнение MBANK с карты Visa любого банка

Для удобства клиентов ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK представляет новую функцию — возможность пополнения своего счета с любой карты Visa, прямо в приложении MBANK.

Теперь пользователи мобильного приложения MBANK могут с легкостью и всего за пару кликов привязать карту Visa любого банка.

Функция позволяет клиентам осуществлять пополнение MBANK при помощи привязанной карты Visa от другого банка, в любое время и в любом месте.

«В MBANK мы стремимся делать финансовые операции максимально удобными для наших клиентов. Новая функция пополнения счета с использованием любой карты Visa — это удобная альтернатива существующим методам пополнения, что делает MBANK доступным для каждого клиента», — делится Алмаз Мамырбаев, начальник управления цифрового развития и массового сегмента.

Для того чтобы привязать карту Visa к MBANK, необходимо:

1. Открыть приложение MBANK и выбрать «Привязать карту».
2. Выбрать Visa из списка карт.
3. Ввести первые 6 цифр карты для проверки данных.
4. Заполнить номер, имя владельца (на латинице), срок действия и CVV/CVC код. При проверке с вашей карты Visa будет списан 1 сом.
5. Подтвердить перевод с помощью кода, который придет на ваш телефон. Готово!



*С привязанной карты Visa доступно только пополнение счета и карты MBANK.

Применяются комиссии при выводе средств с привязанной карты на счета MBANK:

  • Переводы между счетами, где счет привязанной карты Visa выпущен банками Кыргызской Республики: комиссия 0,5 процента (минимально 20 сомов).
  • Переводы между счетами, где счет привязанной карты Visa выпущен другими странами мира: комиссия 3 процента (минимально 50 сомов).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283369/
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