Новые возможности: пополнение MBANK с карты Visa любого банка

Для удобства клиентов ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK представляет новую функцию — возможность пополнения своего счета с любой карты Visa, прямо в приложении MBANK.



Теперь пользователи мобильного приложения MBANK могут с легкостью и всего за пару кликов привязать карту Visa любого банка.

Функция позволяет клиентам осуществлять пополнение MBANK при помощи привязанной карты Visa от другого банка, в любое время и в любом месте.

«В MBANK мы стремимся делать финансовые операции максимально удобными для наших клиентов. Новая функция пополнения счета с использованием любой карты Visa — это удобная альтернатива существующим методам пополнения, что делает MBANK доступным для каждого клиента», — делится Алмаз Мамырбаев, начальник управления цифрового развития и массового сегмента.

Для того чтобы привязать карту Visa к MBANK, необходимо:



1. Открыть приложение MBANK и выбрать «Привязать карту».

2. Выбрать Visa из списка карт.

3. Ввести первые 6 цифр карты для проверки данных.

4. Заполнить номер, имя владельца (на латинице), срок действия и CVV/CVC код. При проверке с вашей карты Visa будет списан 1 сом.

5. Подтвердить перевод с помощью кода, который придет на ваш телефон. Готово!

Переводы между счетами, где счет привязанной карты Visa выпущен банками Кыргызской Республики: комиссия 0,5 процента (минимально 20 сомов).

Переводы между счетами, где счет привязанной карты Visa выпущен другими странами мира: комиссия 3 процента (минимально 50 сомов).

*С привязанной карты Visa доступно только пополнение счета и карты MBANK.