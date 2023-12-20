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Бизнес

Бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру «Этномедиа» в MegaTV

Отличные новости для ценителей отечественного кинематографа! Онлайн-кинотеатр «Этномедиа» во время новогодних каникул дарит бесплатный доступ к своему эксклюзивному контенту новым пользователям в приложении MegaTV. Ведь Новый год — это удивительное время, и все стремятся провести его с особым удовольствием.

У вас есть возможность насладиться более чем 300 фильмами, мультфильмами и сериалами на кыргызском языке на любом устройстве — и все это абсолютно бесплатно. Откройте для себя большой и разнообразный мир интересных историй от знаменитых и начинающих кыргызских режиссеров.

Акция действует до 10 января 2024 года (включительно). С 11 января в силу вступят стандартные условия по услуге, стоимость подписки составит 7 сомов в день.

Для подключения к акции просто наберите команду *723*1# (подключение также доступно в самом приложении MegaTV) и наслаждайтесь любимым контентом где угодно: дома или на прогулке, в автомобиле или на даче.

Приложение MegaTV можно установить на Smart TV, смартфон и планшет (доступно для скачивания в App Store и Google Play) или смотреть на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg. Напоминаем, что подписку можно подключить на одном номере и смотреть всей семьей с пяти разных устройств.

Проведи незабываемые новогодние каникулы с онлайн-кинотеатром «Этномедиа» в MegaTV в компании звезд кыргызского кино.

MegaTV — телевидение нового поколения!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/282733/
просмотров: 2213
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