Льготные тарифы О! для школьников и студентов помогут хорошо сэкономить

Мобильный оператор О! продолжает предоставлять школьникам и студентам социальные, льготные тарифы «Окуучу» и «Студент онлайн».

Проект действует с 2020 года, а стоимость тарифов минимальна настолько, насколько это возможно в условиях рынка. Абонентская плата за тариф для учащихся начинается от 95 сомов за неделю. Юное поколение получает все необходимое не только для учебы, но и для общения с друзьями.

Дополнительное удобство тарифов в том, что входящие звонки доступны даже при нулевом балансе и детям всегда можно будет дозвониться.

«Тариф для школьников стал экстренной разработкой маркетологов О! во время локдауна-2020 в рамках поддержки дистанционного обучения. Тогда около полугода всем учащимся он предоставлялся полностью бесплатно и был доступен даже при нулевом балансе. Предложение имело такой успех, что было принято решение его оставить и сделать вариант для студентов. Условия тарифов разработаны с учетом всех требований, необходимых для полноценного обучения», — отмечает коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Для подключения школьникам понадобится свидетельство о рождении, а студентам — студенческий билет и паспорт. Можно прийти в любой магазин O!Store или подключиться онлайн в приложении «Мой О!», пройдя онлайн-регистрацию: зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение дня на номере телефона, через который производилась регистрация.

Счастливого учебного года вместе с О!.

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