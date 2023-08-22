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Бизнес

Налог на транспорт: как рассчитать и оплатить онлайн и без комиссии за 2 минуты

Автовладельцам необходимо оплатить налог на транспорт до 1 сентября 2023 года.

Удобно рассчитать и оплатить автоналог онлайн и без комиссии можно всего за несколько минут через кошелек «О!Деньги». Для этого достаточно указать данные авто, ИНН автовладельца, и сумма налога будет рассчитана автоматически.

Как рассчитать и оплатить автоналог:

  1. Установите или обновите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.

  2. Откройте «О!Деньги», выберите «Поиск по каталогу» и введите «Налог на транспорт».

  3. Укажите данные, и сумма налога будет рассчитана автоматически.

  4. Оплатите без комиссии.

Электронный чек об оплате легко сохранить в галерею или отправить себе на почту или в мессенджер — так он будет всегда под рукой.

Проверить статус платежа можно на сайте ГНС по номеру чека.

Отметим, в приложении «Мой О!» есть и другие удобные функции для автовладельцев: оплата штрафов с камер и выписанных вручную, бесконтактная оплата с кешбэком 2% в сетях АЗС Partner Neft и Bishkek Petroleum, сервис бесплатных объявлений «О!Маркет» для покупки и продажи авто и многое другое.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273095/
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