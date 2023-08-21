Безналичная оплата проезда: как оплатить по QR и получить кешбэк 50 процентов

С 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека действует только безналичный расчет.

Финансовый сервис «О!Деньги» поддерживает данную инициативу и дарит кешбэк 50% с каждой оплаты проезда по QR-коду!

Оплачивать по QR-коду просто и выгодно:

Обновите и откройте приложение «Мой О!», кошелек «О!Деньги». Отсканируйте QR-код, размещенный снаружи или внутри транспортного средства. Оплатите с баланса телефона, кошелька или привязанной карты.

После оплаты кешбэк 50% моментально вернется на бонусный счет.

Накопленными бонусами можно оплатить товары и услуги у партнеров бонусной программы. Подробнее в разделе «О!Бонус» в приложении.

Установите «Мой О!» из Google Play или App Store и экономьте с кошельком «О!Деньги».

Акция действует с 21 августа по 20 сентября 2023 г.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБКР № 2021030817, № 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБКР № 037.