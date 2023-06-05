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Бизнес

Открой платежную карту KICB с индивидуальным дизайном!

Уважаемые друзья, радостная новость для всех, кто стремится выделиться и добавить немного индивидуальности в свою финансовую жизнь!

У вас есть возможность получить платежную карту KICB с уникальным дизайном, который будет отражать ваши индивидуальность и стиль.

Ваша карта может быть украшена вашими фотографиями путешествий, иллюстрациями любимых художников, цитатами, символами или чем-то еще, что имеет для вас особое значение.

Она станет вашим незаменимым сопутствующим аксессуаром.

Не упустите возможность выделиться и создать платежную карту, которая будет отражать вашу уникальность.

Откройте карту KICB с индивидуальным дизайном уже сегодня и сделайте свои финансовые транзакции еще более стильными и незабываемыми!

  • Индивидуальный дизайн доступен на картах VISA и «ЭЛКАРТ».
  • Нельзя использовать изображения, защищенные товарным знаком или патентом.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/267321/
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