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Бизнес

MBusiness от MBANK вошел в топ-20 лучших интернет-банков для бизнеса стран СНГ

MBusiness от MBANK вошел в топ-20 лучших интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и № 1 по Кыргызстану по версии международной платформы SME Banking Club.

Международное исследование Business Online Banking 2023 в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии проводилось экспертами SME Banking Agency. Проанализировано 50 банков по 120 критериям, изучены тренды и опыт внедрения интернет-банков.

По результатам исследования названы лучшие интернет-банки для бизнеса. В этом списке MBusiness (MBANK) занял 18-е место среди всех банков СНГ и первое место в Кыргызстане. Также MBusiness от MBANK признан лучшим интернет-банкингом для бизнеса в Кыргызстане.

Это достижение результат технологической модернизации и внедрения новых решений в банке «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».

«Мы приятно удивлены номинацией, несмотря на недавний запуск нашего продукта. Ранее на рынке не было такого кроссплатформенного решения для бизнеса. Наша команда вдохновлялись лучшими примерами из России, Украины и других стран. Мы понимаем, что не все банки попали в рейтинг, и нам бы хотелось видеть все банки в нем, чтобы оценка была объективной. Философия MBANK всегда предоставлять наилучший продукт на рынок.

В настоящее время команда из 30 профессионалов работает над улучшением MBusiness, чтобы удовлетворить все потребности бизнеса. Мы постоянно улучшаем продукт и не работаем по проектному принципу, а следуем продуктовому подходу.

В прошлом году мы представили лучший мобильный банкинг для физических лиц, а теперь предлагаем лучший интернет-банкинг для бизнеса — MBusiness.

Этот продукт полностью бесплатен, и мы приглашаем всех предпринимателей ощутить удобство современного интернет-банкинга» — Марат Торалиев, директор по инновациям и стратегическому развитию.

MBusiness — это способ управления финансами компании, который сокращает время на банковские операции и увеличивает эффективность работы бизнеса.

С помощью MBusiness оставьте бумажную работу и сконцентрируйтесь на развитии своего бизнеса:

  • выполнение операций в национальной и иностранной валюте;
  • обмен денег в девяти валютах (KGS/USD/EUR/KZT/RUB/JPY/GBP/CHF/CNY);
  • отправка денежных средств по всему миру с помощью SWIFT;
  • оформление и отправка финансовых документов в банк;
  • начисление заработной платы одним нажатием;
  • выполнение запросов и выписок.

MBANK продолжает развиваться и совершенствовать услуги, чтобы оставаться лидером на рынке интернет-банкинга для бизнеса в Кыргызстане.

Подробная информация: MBusiness признан лучшим интернет-банкингом для бизнеса в Кыргызстане BEST BUSINESS ONLINE BANKING 2023

MBusiness — умный банкинг для умных предпринимателей!

MBANK — первый цифровой.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265976/
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