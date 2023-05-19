С апреля 2023 года граждане Кыргызской Республики должны иметь обязательное медицинское страхование (ОМС).

У более 2 миллионов граждан Кыргызстана отсутствует полис ОМС. Это означает, что обслуживание в государственных медицинских учреждениях им будет стоить гораздо дороже. Полис обязательного медицинского страхования является документом, подтверждающим право граждан на получение медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях на льготных условиях.

Как проверить и приобрести полис обязательного медицинского страхования?

Стоимость полиса ОМС для граждан Кыргызстана составляет 1 тысячу 722 сома в этом году, и она пересматривается каждый год. Полис выдается гражданам на 12 месяцев со дня оплаты. Теперь приобрести полис можно через мобильное приложение MBANK. Для этого не нужно ходить в территориальное подразделение ФОМС, достаточно обновить приложение и проверить свой статус ОМС. Если его нет, то можно сразу приобрести в пару кликов.







Что гарантирует полис ОМС:

право на бесплатный базовый пакет медуслуг;

доступ к льготным лекарствам со скидкой до 50 процентов;

уменьшается сумма сооплаты при госпитализации.

Стоит отметить, что полис ОМС обязателен для определенных категорий граждан. Это работники отдельных организаций, которые платят налоги, но не делают отчислений на ОМС, незарегистрированные безработные, а также лица без гражданства и иностранцы, временно проживающие в стране. Если сомневаетесь, есть ли полис, проверьте статус застрахованного в приложении MBANK после обновления.

Застрахованным быть выгодно!

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Таким образом, приобретение полиса обязательного медицинского страхования через мобильное приложение MBANK является удобным и быстрым способом получить необходимый документ для обеспечения доступа к медицинской помощи.