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Бизнес

Банк KICB снижает комиссию за обналичивание долларов США и евро

Отличная новость!

С 12.05.2023 г. банк KICB снизил комиссию за обналичивание долларов США и евро до 0,5 процента!

Теперь клиенты банка KICB могут по выгодным тарифам обналичивать свои денежные средства, существенно экономить на операциях в иностранной валюте и получить больше выгоды от своих средств.

KICB всегда стремится предложить клиентам наилучшие условия и снижение комиссии — это один из немногих способов, который банк может предложить.

Благодарим вас за то, что выбираете банк KICB, и обещаем продолжать работать над улучшением качества и доступность наших услуг.

Круглосуточный контакт-центр KICB: 0312 / 0553 / 0774 / 0704 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265410/
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