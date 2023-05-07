Фонд «Болашак» возложил цветы в память о погибших во Второй мировой войне. Мероприятие прошло при поддержке президента КР и участии представителей Министерства обороны и Министерства образования КР. Участники отметили важность сохранения памяти о подвиге наших предков и необходимости искоренения идей фашизма.

«Сегодня мы возложили цветы к Вечному огню в память о погибших во Второй мировой войне. Из Казани прилетели также наши студенты, которые обучаются по грантовой системе «Болашак», — рассказал руководитель фонда Рустам Сафиулин.

Фото 24.kg. В Бишкеке возле Вечного огня прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

Ученики школ № 11, 16, 38, 4, 45, 51, 66, 85 также участвовали в мероприятии и получили подарки.

Грант «Болашак» выдается абитуриентам и студентам из Кыргызстана и стран Центральной Азии на изучение русского языка и истории России в вузах РФ.

«Главный и долгожданный подарок — это сертификат на 70 миллионов рублей, которые получили 70 абитуриентов. Только в 2023 году Фонд «Болашак» выделил для молодежи Кыргызстана больше 1 миллиарда рублей. Это отличная возможность получить знания за границей, используя их в дальнейшем в Кыргызстане», — отметили в фонде.

Руководитель татаро-башкирского культурного центра «Туган-Тел» Гульсина Ульмаскулова поблагодарила фонд «Болашак» и обратилась к собравшимся: «Рада, что мы собрались здесь и вспоминаем наших отцов, дедов. Дети должны знать, что война — это горе для всех. Хочу, чтобы все мы жили в мире и согласии, были дружными, а наши дети не видели войну. Всем желаю здоровья и благополучия».