Добрая традиция. «Газпром» в КР поздравил ветеранов с Днем Победы

Группа компаний «Газпром» продолжает свою добрую традицию навещать ветеранов в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, одного из главных праздников страны.

Сотрудники компаний «Газпром Кыргызстан» и «Газпромнефть-Азия» оказали адресную материальную помощь, подарили продуктовые наборы и лично поздравили каждого участника и инвалида Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей, проживающих на территории Кыргызстана.

Поздравление ветеранов к 9 Мая является одним из важных благотворительных мероприятий, которые инициируются компаниями уже 17-й год подряд.

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан»:

«Мы стараемся использовать каждую возможность поблагодарить ветеранов лично и искренне выразить им нашу признательность. Как бы мы этого не хотели, их остается все меньше и меньше среди нас.

Мы отдаем дань уважения и почтения каждому участнику Великой Отечественной войны. Бережно храним память о великом подвиге наших дедов и отцов. Их мужество и героизм в Великой Отечественной войне навсегда останутся примером единства, стойкости и силы духа, примером беззаветного служения своей Отчизне».