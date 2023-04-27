В КНАУ состоялись мероприятия, приуроченные к юбилею профессора Григория Баляна

25 апреля в Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина завершилась вторая научно-практическая конференция, приуроченная к 95-летнему юбилею заслуженного деятеля науки КР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Григория Айказовича Баляна и 70-летнему юбилею заслуженного экономиста КР, кандидата технических наук, почетного профессора Генриха Григорьевича Баляна.

В рамках юбилейных мероприятий провели спартакиаду по трем видам спорта между вузами столицы и внутри факультетов КНАУ, внутривузовский конкурс талантов «Баракелде», а также научно-практическую конференцию молодых ученых и студентов вузов Кыргызстана.

Перед началом конференции состоялся показ фильма — трогательный рассказ о жизни, научных достижениях и семье профессора Г.А.Баляна. Фильм подготовлен по заказу Министерства образования и науки КР.

Конференцию с приветственным и поздравительным словом открыл министр образования и науки КР, доктор политехнических наук Каныбек Иманалиев.

С теплыми воспоминаниями о своем учителе Г.А.Баляне выступили ректор КНАУ, академик Р.З.Нургазиев, председатель ассоциации вузов КР, ректор БГУ имени К.Карасаева профессор А.Мусаев. Выступающие выразили благодарность Фонду имени профессора Г.А.Баляна и его учредителю за большой вклад и эффективный опыт сотрудничества бизнеса и образовательного учреждения.

За лучшие научные доклады более 20 студентов награждены дипломами и денежными призами от Фонда имени профессора Г.А.Баляна.

Кроме того, вручены награды:

«Лучший лектор» —профессор А.Иргашев;

«Лучший преподаватель» — кандидат филологических наук К.Уметов;

«Лучший студент» —Б.Арстаналиева.

Все юбилейные мероприятия финансировались Фондом имени профессора Г.А.Баляна. За годы сотрудничества с вузом фонд на все программы поддержки и развития КНАУ и других направлений выделил около 40 миллионов сомов.

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В заключительной речи учредитель Фонда имени профессора Г.А.Баляна — Генрих Балян — объявил об увеличении с 11 до 15 число студентов КНАУ, получающих ежемесячную именную стипендию фонда, и презентовал новую академическую премию «За выдающиеся открытия в области аграрных и биологических наук» в размере 500 тысяч сомов.

Конференция завершилась торжественным концертом студентов КНАУ — победителей конкурса талантов «Баракелде».