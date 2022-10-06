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Бизнес

MegaCom расширил охват сети 4G по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MegaCom продолжает планомерную работу по расширению покрытия и оптимизации сетей 2G/3G/4G по всему Кыргызстану.

Проведенные в августе-сентябре 2022 года работы в городах и селах республики позволили улучшить сигнал, увеличить скорость мобильного интернета и повысить качество голосовой связи в семи областях КР.

Существенному росту пропускной способности сети 4G способствовала модернизация базовых станций, проведенная в Базар-Коргоне, Баткене, Бишкеке, Джалал-Абаде, Исфане, Кадамджае, Кара-Балте, Караколе, Кара-Суу, Кызыл-Кие, Майлуу-Суу, Нарыне, Ноокате, Орловке, Оше, Таласе, Узгене, Чолпон-Ате, а также в селах:

  • Ак-Суу, Базар-Башы, Бель, Голбо, Жаны-Жер, Жаны-Турмуш, Жаны-Сырт, Жениш, Кайрагач, Кара-Токой, Коммунизм, Ленина, Маргун, Ормош, Пульгон, Сур-Таш, Сухана, Таш-Кыя, Чечме Баткенской области;
  • Абдраимов, Ак-Терек, Ак-Тыт, Ала-Бука, Алма, Арал, Аркалык, Аук, Жаны-Арык, Жаныачы, Жашасын-2, Жениш, Жети-Кошкон, Жылан-Темир, Кагазды, Кайнар, Kaрача, Кашкасуу, Кек-Айдар, Кичи-Бургонду, Комсомол, Кургак-Кель, Кызылалма, Кызыл-Ата, Кюмюш-Азиз, Мундуз, Орто-Токой, Орукту, Оруктусай, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Сафедбулан, Талаабулак, Таш-Булак, Туура-Джангак, Ууру-Джар, Черемушки, Чертак-Таш, Чолок-Тума, Ширин, Эски-Массы Джалал-Абадской области;
  • Ак-Терек, Кара-Ой Иссык-Кульской области;
  • Казан-Куйган, Куланак, Оттук Нарынской области;
  • Алим-Тепе, Араван, Асанчек, Бакмал, ВЛКСМ, Ден-Булак, Жаны-Айыл, Жапалак, Жийде, Кара-Дарья, Кашгар-Кыштак, Керкидан, Коо-Чаты, Кызыл-Сенгир, Маданият, Мады, Ничке-Сай, Нурдар, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Сырт, Таджик-Махалла, Тепе-Коргон, Терек, Тогуз-Булак, Уйгур-Абад, Чалк-Ойде, Чычырканак, Шералы Ошской области;
  • Ак-Башат, Кара-Сай, Чымгент Таласской области;
  • Александровка, Ат-Баши, Бексе-Жол, Беловодское, Белый Пикет, Жаны-Алыш, Кайсар, Кайырма, Каракол, Константиновка, Ленинское, Нижневосточное, Таш-Добо, Чолок Чуйской области.

За счет модернизации базовых станций улучшен сигнал сети 3G в Базар-Коргоне, Бишкеке, Джалал-Абаде, Исфане, Кара-Куле, Кара-Суу, Кызыл-Кие, Майлуу-Суу, Нарыне, Ноокате, Орловке, Оше, Токмаке, Узгене, а также в селах:

  • Булак-Башы Баткенской области;
  • Абдраимов, Ала-Бука, Арал, Кагазды, Комсомол, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Черемушки, Чертак-Таш Джалал-Абадской области;
  • Баетовка, Кара-Коо, Кара-Кыз, Сары-Ой, Эшперова Иссык-Кульской области;
  • Алим-Тепе, Араван, Асанчек, Бостон, ВЛКСМ, Жапалак, Кашгар-Кыштак, Маданият, Мады, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Таджик-Махалла, Тепе-Коргон, Тогуз-Булак, Уйгур-Абад, Шоро-Башат Ошской области;
  • Чымгент Таласской области;
  • Беловодское, Новопавловка, Новопокровка Чуйской области.

Вместе с тем модернизированы базовые станции 2G в Бишкеке, Оше, Токмаке, а также в селах Кургак-Кель, Кюмюш-Азиз Джалал-Абадской области, Маданият Ошской области и Новопавловка Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 4G появились в пгт Шамалды-Сай, а также в селах:

  • 50 лет Киргизии, Ай-Кол, Кетерме, Маданият, Тамаша, Тогуз-Булак, Чапаева Баткенской области;
  • Ак-Тектир, Чолпон-Ата Джалал-Абадской области;
  • Джети-Огуз, Жылуу-Булак Иссык-Кульской области;
  • Мичурино Ошской области;
  • Кек-Дебе Таласской области.

Введены в эксплуатацию базовые станции стандарта 3G в селах:

  • Авлетим, Джузумжан, Кара-Жыгач, Кара-Суу, Кечуу, Торкамыш, Чарба Джалал-Абадской области;
  • Боз-Учук, Каракол, Качыбек, Орлиное, Энчилеш Иссык-Кульской области;
  • Арашан, Кек-Дебе Таласской области.

Новая базовая станция стандарта 2G появилась в селе Каркыра Иссык-Кульской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С ее помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Также абоненты MegaCom могут направлять пожелания относительно населенных пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/247325/
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