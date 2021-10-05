«Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образовательных IT-проектов.

В сентябре текущего года в Ташкенте прошла встреча представителей ОАО «Кыргызтелеком» и СП ООО Technopark Al-Jabr.

Делегация Кыргызстана посетила офис технопарка, ознакомилась с IT-потенциалом компании, текущими и планируемыми проектами.

В процессе своего визита представители ОАО «Кыргызтелеком» изучили в том числе деятельность Bobir Akilkhanov Tech Academy, где ознакомившись с уровнем и инновационным подходом к методике обучения, высоко оценили преподавательский состав и качество бизнес-процессов IT-академии.

По итогам встречи стороны пришли к стратегическому соглашению, на основании которого подписан меморандум о сотрудничестве в сфере образовательных и IT-проектов.

Церемония подписания меморандума прошла уже в Бишкеке 1 октября 2021 года.

С учетом важности процесса по подготовке квалифицированных кадров для IT-отрасли Кыргызстана стороны договорились провести встречу во второй декаде октября текущего года для обсуждения деталей создания в Бишкеке IT-академии по уникальной методике Bobir Akilkhanov Tech Academy.