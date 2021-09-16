Цена на газ в Европе впервые превысила $760 за тысячу кубометров

По данным «Известий», цена газа на европейском рынке по индексу TTF впервые в истории превысила $760 за 1 тысячу кубометров, поставив таким образом очередной рекорд. Это следует из данных биржи ICE Futures на 13 сентября.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF, являющемся самым ликвидным в Европе, в начале торгов понедельника составляла $713,1 за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки $730,1, к 13.36 возросла до $741,2, к 15.36 увеличилась до $751,2, а позднее достигла $760,4 за 1 тысячу кубометров, или 62,32 евро за 1 МВт/ч.

При этом отмечается, что заполненность европейских газохранилищ в субботу, 11 сентября, составляла 70,45 процента, что на 15,5 пункта меньше среднего показателя за последние пять лет.

Прошлый рекорд цена на голубое топливо побила 10 сентября, превысив $700 за 1 тысячу кубометров. Стоимость октябрьского контракта на пике достигла $701,5 за 1 тысячу кубометров, или 57,35 евро за 1 МВт/ч (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт/ч).

За день до этого депутат бундестага Ян Нольте рассказал «Известиям», что запуск «Северного потока — 2» приведет к снижению цен на газ из-за усиления конкуренции.

В преддверии отопительного сезона Европа сталкивается с небывалым ростом цен на газ. Если в июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил порядка $316, то октябрьские перевалили уже за рекордные показатели.

Как 8 сентября сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.

В страны дальнего зарубежья «Газпром» к 1 сентября 2021 года поставил 131,3 миллиарда кубометров природного газа. Это на 21,3 миллиарда кубометров больше, чем за тот же период 2020-го. В среднем с 2015-го в эти государства поставляет 181,84 миллиарда кубометров ежегодно.