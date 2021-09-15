Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom

Накануне, 14 сентября, председатель кабинета министров Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью отечественного оператора связи MegaCom, оценив работу системы мобильной идентификации и приложения «Текшер» для контроля маркируемой продукции.

В ходе визита в головной офис компании Улукбек Марипов совместно с министром цифрового развития КР Дастаном Догоевым, замминистра экономики и финансов Бекболотом Алиевым, председателем ГНС Илиязом Иманбетовым, а также с директором ГП «Инфоком» Рыскулбеком Осмоналиевым принял участие в презентации отчета об итогах деятельности ЗАО «Альфа Телеком» за текущий год и официальном запуске мобильного приложения «Текшер», используемого для народного контроля товаров на предмет легальности экспорта/импорта и борьбы с контрабандой. Кроме того, высоким гостям презентовали систему мобильной идентификации на примере приложения MegaPay от компании MegaCom и проект по интеграции с ГП «Инфоком».

Глава кабинета министров отметил, что цифровизация — основной рычаг в развитии мировой экономики, при этом подчеркнув основную роль операторов связи в этом процессе. По его словам, интеграция различных ресурсов в мобильной связи стала мировым трендом.

«В частности, приложение «Текшер» дает возможность каждому проверить легальность и качество товара, отсканировав код маркировки, и в случае выявления контрафакта сообщить об этом в проверяющие органы», — сказал Улукбек Марипов.

Анализируя функционал приложения MegaPay от MegaCom, он выразил уверенность в том, что механизм мобильной идентификации способствует упрощению процесса получения электронных государственных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Сервис также позволяет повысить доступ граждан к ним, сократить бюрократические процессы, минимизировать физический контакт с населением и снизить коррупционные риски.

Глава кабмина подчеркнул важность интеграции приложения MegaPay с системой электронного межведомственного взаимодействия «Тундук», дав соответствующие поручения Министерству цифрового развития КР. Кроме того, он поручил профильным госорганам ускорить работу по созданию инфраструктуры для маркировки лекарственных средств.

«Маркировка — важный этап контроля и прослеживаемости медикаментов. Необходимо ускорить работу в этом направлении. Посредством приложения «Текшер» можно будет получить информацию о лекарстве, его регистрации и качестве. Эти меры позволят навести порядок в сфере лекарственного обеспечения и урегулировать цены на них», — сказал Улукбек Марипов.

В ходе визита глава кабмина также ознакомился с работой DATA-центра, IT-дирекции и контакт-центра компании.