18:47
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Бизнес

Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay

Друзья! Благодаря запуску нового сервиса «Жаңы китеп», осуществленному совместно с Министерством образования Кыргызской Республики, оплатить аренду учебников можно онлайн в мобильном приложении MegaPay.

Отныне нет необходимости посещать отделения банков или рассчитываться за учебные материалы наличкой — оплату аренды можно произвести через смартфон удаленно всего в несколько кликов, независимо от местонахождения абонента.

Как оплатить услугу?

  • Скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  • перейдите в раздел «Сервисы», далее во вкладке «Спецуслуги» выберите сервис «Жаңы китеп»;
  • введите необходимые данные: код школы, учебный год, класс, ФИО школьника и укажите сумму для оплаты, после чего подтвердите транзакцию.

Готово!

Комиссия за услугу составляет 10 сомов.

Для информации: сервис «Жаңы китеп» внедрен для улучшения обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций Кыргызской Республики учебниками и аккумулирования арендных средств для своевременного финансирования издания новых книг.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207072/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров
Популярные новости
Новые тарифы ставят бизнес в&nbsp;безвыходное положение. Обращение к&nbsp;властям Новые тарифы ставят бизнес в безвыходное положение. Обращение к властям
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Бизнес
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
14 сентября, вторник
18:46
За полгода Турция вложила в Кыргызстан $62 миллиона За полгода Турция вложила в Кыргызстан $62 миллиона
18:31
В Бишкеке пропала 22-летняя Азиза Темирбек кызы
18:30
15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
При аудите «Бишкекского машиностроительного завода» выявили недостачу станков
18:05
Садыр Жапаров принял главу «Радио Свобода» Джейми Флая