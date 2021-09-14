Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay

Друзья! Благодаря запуску нового сервиса «Жаңы китеп», осуществленному совместно с Министерством образования Кыргызской Республики, оплатить аренду учебников можно онлайн в мобильном приложении MegaPay.
Отныне нет необходимости посещать отделения банков или рассчитываться за учебные материалы наличкой — оплату аренды можно произвести через смартфон удаленно всего в несколько кликов, независимо от местонахождения абонента.
Как оплатить услугу?
- Скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play и App Store;
- перейдите в раздел «Сервисы», далее во вкладке «Спецуслуги» выберите сервис «Жаңы китеп»;
- введите необходимые данные: код школы, учебный год, класс, ФИО школьника и укажите сумму для оплаты, после чего подтвердите транзакцию.
Готово!
Комиссия за услугу составляет 10 сомов.
Для информации: сервис «Жаңы китеп» внедрен для улучшения обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций Кыргызской Республики учебниками и аккумулирования арендных средств для своевременного финансирования издания новых книг.