Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom

Компания MegaCom объявляет о скидках на красивые номера в рамках акции, приуроченной к празднованию Дня независимости Кыргызской Республики.
Во всех Центрах продаж и обслуживания, а также фирменных салонах MegaCom всем желающим предоставляются скидки в размере 30 процентов на приобретение номеров платных категорий при подключении к любому тарифному плану по желанию абонента:
- «Серебро» — 210 сомов (вместо 300 сомов);
- «Золото» — 2 тысячи 100 сомов (вместо 3 тысяч сомов);
- «Платина 7 500» — 5 тысяч 250 сомов (вместо 7 тысяч 500 сомов).
Акция стартует 30 августа и продлится до 5 сентября 2021 года включительно.
Подробнее о тарифных планах читайте на официальном сайте компании.