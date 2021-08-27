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Бизнес

Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom

Компания MegaCom объявляет о скидках на красивые номера в рамках акции, приуроченной к празднованию Дня независимости Кыргызской Республики.

Во всех Центрах продаж и обслуживания, а также фирменных салонах MegaCom всем желающим предоставляются скидки в размере 30 процентов на приобретение номеров платных категорий при подключении к любому тарифному плану по желанию абонента:

  • «Серебро» — 210 сомов (вместо 300 сомов);
  • «Золото» — 2 тысячи 100 сомов (вместо 3 тысяч сомов);
  • «Платина 7 500» — 5 тысяч 250 сомов (вместо 7 тысяч 500 сомов).

Акция стартует 30 августа и продлится до 5 сентября 2021 года включительно.

Подробнее о тарифных планах читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205418/
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