Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom

Компания MegaCom объявляет о скидках на красивые номера в рамках акции, приуроченной к празднованию Дня независимости Кыргызской Республики.

Во всех Центрах продаж и обслуживания, а также фирменных салонах MegaCom всем желающим предоставляются скидки в размере 30 процентов на приобретение номеров платных категорий при подключении к любому тарифному плану по желанию абонента:

«Серебро» — 210 сомов (вместо 300 сомов);

(вместо 300 сомов); «Золото» — 2 тысячи 100 сомов (вместо 3 тысяч сомов);

(вместо 3 тысяч сомов); «Платина 7 500» — 5 тысяч 250 сомов (вместо 7 тысяч 500 сомов).

Акция стартует 30 августа и продлится до 5 сентября 2021 года включительно.

Подробнее о тарифных планах читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!