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Бизнес

Юбилейная ипотека в честь 20-летия KICB!

29 августа ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» празднует свой юбилей — 20 лет со дня основания.

«В этом году банк празднует юбилей. За 20 лет KICB зарекомендовал себя как надежный и устойчивый банк, постоянно развивающийся и расширяющий спектр банковских услуг для удобства клиентов. Пользуясь этой знаменательной датой, мы хотели бы в очередной раз выразить благодарность и признательность своим клиентам и партнерам. В честь юбилея мы разработали максимально выгодный ипотечный продукт, решающий одну из важнейших задач — покупку собственного жилья для населения», — отметил Бектур Алиев, председатель правления.

В честь 20-летия KICB запускает юбилейную акцию по ипотечным кредитам!

Оформить ипотечный кредит по выгодным условиям и ставкам можно при покупке недвижимости и земельных участков в любом регионе Кыргызской Республики, в том числе в городах Бишкеке и Оше. Приобретите собственную недвижимость в короткие сроки и платите не за аренду, а свой собственный дом!

Среди основных отличий и преимуществ юбилейной ипотеки от KICB:

  • выгодные процентные ставки;
  • возможность оформления ипотеки на длительный срок — до 10 лет;
  • возможность купить квартиру, дом или земельный участок;
  • отсутствие комиссий.

Получить индивидуальную консультацию можно в ближайшем отделении KICB или позвонив в круглосуточный кол-центр KICB по телефону: (0312) 62 01 01; (0553) 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205379/
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