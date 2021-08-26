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Бизнес

Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома

Друзья! Теперь оформить и оплатить электронный патент можно онлайн через мобильное приложение MegaPay!

Налогоплательщикам больше нет необходимости регулярно обращаться в налоговые органы. Расчет стоимости документа, его оформление и оплата производятся через смартфон в любое время суток и займет у вас несколько минут.

Для того чтобы рассчитать стоимость электронного патента, получить и оплатить его, необходимо:

  • скачать или обновить мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  • пройти простую процедуру онлайн-идентификации;
  • в главном меню открыть вкладку «Сервисы», затем перейти в раздел «Электронный патент»;
  • ввести информацию о налогоплательщике, виде экономической деятельности и сроке действия документа;
  • подтвердить оформление патента;
  • реквизиты и сумма оплаты будут сформированы сервисом автоматически, нужно будет лишь подтвердить транзакцию.

Готово!

Экономьте время с пользой для бизнеса. Используйте современные цифровые возможности MegaPay и оплачивайте услуги с баланса телефона!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205244/
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