Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии

Воспользоваться банковскими услугами становится еще проще, удобнее и выгоднее. Теперь у пользователей кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» есть возможность бесплатно погашать кредиты, пополнять кошелек или переводить на карты «Банка Компаньон».
Кроме того, снижена комиссия за оплату услуг банка через платежные терминалы О! — всего 0,5 процента от суммы платежа.
Пополнить «О!Деньги» через мобильный банкинг или кошелек «Компаньон» можно также без комиссии.
Чтобы воспользоваться услугами, достаточно установить приложение «Мой О!», пройти простую онлайн-идентификацию и найти нужный сервис в каталоге.
Оплата доступна с баланса телефона, кошелька или привязанной банковской карты.
Перевод поступит моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.
Напомним, через «О!Деньги» можно не выходя из дома оплачивать кредиты более 40 финансовых учреждений и пополнять кошельки и карты банков шести стран.
Услуги, доступные без комиссии:
- пополнение карточных счетов «Коммерческого банка Кыргызстан» и Mbank Online;
- погашение кредитов, пополнение расчетных и карточных счетов ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
- погашение кредитов ОАО «Дос-Кредобанк», МФК «АБН», МКК «Байлык Финанс», «БМКК», «Траст-Юнион», «Микро капитал», «Финансстандарт», Somo.kg.
О приложении
Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».
+ У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
+ Клиентам доступны управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.
+ Бесконтактная оплата более 1 000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги» в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ Пополнение кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.