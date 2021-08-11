Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии

Воспользоваться банковскими услугами становится еще проще, удобнее и выгоднее. Теперь у пользователей кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» есть возможность бесплатно погашать кредиты, пополнять кошелек или переводить на карты «Банка Компаньон».

Кроме того, снижена комиссия за оплату услуг банка через платежные терминалы О! — всего 0,5 процента от суммы платежа.

Пополнить «О!Деньги» через мобильный банкинг или кошелек «Компаньон» можно также без комиссии.

Чтобы воспользоваться услугами, достаточно установить приложение «Мой О!», пройти простую онлайн-идентификацию и найти нужный сервис в каталоге.

Оплата доступна с баланса телефона, кошелька или привязанной банковской карты.

Перевод поступит моментально, а электронный чек сохраняется в истории платежей.

Напомним, через «О!Деньги» можно не выходя из дома оплачивать кредиты более 40 финансовых учреждений и пополнять кошельки и карты банков шести стран.

Услуги, доступные без комиссии:

пополнение карточных счетов «Коммерческого банка Кыргызстан» и Mbank Online;

погашение кредитов, пополнение расчетных и карточных счетов ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

погашение кредитов ОАО «Дос-Кредобанк», МФК «АБН», МКК «Байлык Финанс», «БМКК», «Траст-Юнион», «Микро капитал», «Финансстандарт», Somo.kg.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

+ Клиентам доступны управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.

+ Бесконтактная оплата более 1 000 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги» в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнение кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лиц. НБ КР № 037.