KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» и Американский университет в Центральной Азии подписали меморандум о сотрудничестве с целью учреждения специальной стипендии KICB для лучших студентов университета.

В рамках меморандума о сотрудничестве лучшие студенты факультета «Программная инженерия» АУЦА смогут принять участие в конкурсе на получение специальной стипендии KICB для бесплатного обучения в вузе, а также возможности дальнейшего трудоустройства в банке.

«В этом году KICB исполняется 20 лет. На протяжении всей своей деятельности KICB руководствуется принципами устойчивого развития, в том числе активно поддерживает различные образовательные проекты. В честь своего 20-летнего юбилея банк решил учредить стипендию KICB для студентов одного из лучших вузов республики. Целью данной программы является содействие в развитии потенциала талантливых и целеустремленных студентов — будущих программистов», — отметил председатель правления KICB Бектур Алиев.

«Офис по развитию АУЦА стремится создать всевозможные условия для поддержки студентов АУЦА. Мы прилагаем все усилия, чтобы у студентов появлялись дополнительные площадки для их саморазвития, поиска и улучшения своих сильных сторон и навыков. Мы пытаемся помочь студентам легче адаптироваться к профессиональной деятельности после университета. Мы выражаем огромную благодарность нашему давнему партнеру KICB за предоставление такой возможности студентам АУЦА. Уверены, что данная стипендия от KICB и возможность поработать на один из лучших банков в Кыргызстане помогут взрастить не просто выдающихся студентов АУЦА, но и будущих лидеров в сфере информационных технологий», — сказала Бермет Турсункулова, директор офиса по развитию АУЦА.

Об участии в конкурсе на стипендию и приеме документов кандидатов будет подробно сообщено на сайте организаторов в ближайшие дни. Подробная информация: e-mail: career@auca.kg, телефон центра развития карьеры АУЦА: +996 312 915 000 (111).

Справка

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) было создано в 2001 году. Акционерами банка являются всемирно известные международные финансовые институты (90 процентов) и Кыргызская Республика (10 процентов). В состав международных акционеров входят Фонд экономического развития Ага-Хана (AKFED), «Хабиб Банк Лимитед» (HBL), Немецкий банк развития (DEG), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Международная финансовая корпорация (IFC) — член группы Всемирного банка. KICB стал обладателем одной из самых престижных премий «Лучший банк года», по версии журнала The Banker издательства Financial Times за 2018, 2019 годы.