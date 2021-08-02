Трансплантация печени в Acıbadem

Группа медицинских компаний Acıbadem стала ведущей по трансплантации печени не только в Турции, но и во всем мире. С 2012-го здесь были проведены более 1 тысячи таких операций. В том числе и сложные случаи, включающие в себя комбинированные операции по трансплантации печени у детей от одного года.

Благодаря опытной медицинской команде сотрудников и передовому оборудованию в справочный центр Acıbadem обращаются за экспертным мнением клиники со всего мира.

Трансплантация печени — жизненно важная операция

Печень — жизненно важный орган, выполняющий более 500 функций организма. Трансплантация — лучшее и часто спасающее жизнь решение для пациентов с тяжелым нарушением работы печени.

В Acıbadem пересадка печени выполняется методом ортотопической трансплантации — «золотым стандартом» во всем мире. Операция требует высококлассного опыта и компетентной помощи на протяжении всего процесса — от предоперационной оценки до послеоперационного наблюдения. В мультидисциплинарную медицинскую команду клиники входят специалисты из разных областей — хирургии, гастроэнтерологии, радиологии и интенсивной терапии.

Трансплантация печени от живого донора

Между числом пациентов, ожидающих трансплантации, и количеством органов от умерших доноров существует огромный разрыв. Печень — это единственный орган в организме человека, который может регенерироваться и продолжать функционировать даже при 70-процентном удалении.

Это дает возможность проводить трансплантацию печени от живых доноров, становящуюся шансом на жизнь для пациентов с печеночной недостаточностью. Благодаря выбору подобной процедуры, на протяжении которой происходит лучшее планирование сложной операции, вероятность успеха повышается.

В Центре трансплантации печени Acıbadem, входящем в число мировых лидеров в этой области, почти 80 процентов таких операций выполняются от живых доноров, причем реципиенты — в возрасте от 4 месяцев до 71 года.

Парное донорство печени

Парное донорство (перекрестная трансплантация) — еще один продвинутый вариант для тех, у кого есть близкие родственники, желающие стать донором, но при этом их группы крови несовместимы.

Эта процедура довольно дорогостоящая и связана с более высоким риском осложнений в послеоперационный период. Альтернатива — парный обмен печени, включающий в себя несколько несовместимых друг с другом пар. Такая сложная перекрестная трансплантация печени проводится всего в нескольких клиниках мира, в том числе в Acıbadem.

Сложные случаи трансплантации печени детям

Для трансплантации печени у детей врачам необходимо обладать большим опытом, применять передовые технологии и учитывать анатомические и физиологические особенности ребенка. В Acıbadem, где есть отделения неонатальной и детской интенсивной терапии, регулярно проводят такие сложные операции, в том числе пациентам, которым отказали в других клиниках как «не пригодным для трансплантации печени».

1 тысяча трансплантаций печени за девять лет

В Acıbadem работают опытные и признанные во всем мире эксперты по трансплантации печени. Мультидисциплинарный подход медицинской команды, подкрепленный новейшими технологиями, — основной фактор успешных результатов, которыми может гордиться Центр трансплантации печени Acıbadem: 1 тысяча трансплантаций печени за девять лет, при этом выживаемость трансплантата и реципиента превышает средние мировые показатели.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.