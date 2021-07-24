Следуя мировым тенденциям, компания MegaCom обновила дизайн мобильного приложения MegaPay, добавив для удобства пользователей долгожданную темную тему (Dark Mode).

В чем преимущества темной темы?

экономит заряд батареи;

создает комфортные условия для использования приложения при слабом освещении;

позволяет сконцентрировать внимание на самых важных опциях кошелька.

Новая темная тема MegaPay, которую можно установить в «Настройках», соответствует предпочтениям продвинутых пользователей операционных систем iOS и Android, отвечает трендам интерфейса мобильного софта и придает приложению стильный вид.

Напомним, что расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяет:

оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг;

пройти удаленную идентификацию онлайн;

проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7;

погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ;

совершать моментальные денежные переводы на карты «Оптима24», «Халык Банк», MBank, «Бакай Банк», платежные карты «Элкарт» любого банка;

заказать банковскую карту «Элкарт»;

привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД;

получать государственные услуги в онлайн-режиме;

и многое другое.

Оцените преимущества MegaPay — обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!