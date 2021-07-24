Следуя мировым тенденциям, компания MegaCom обновила дизайн мобильного приложения MegaPay, добавив для удобства пользователей долгожданную темную тему (Dark Mode).
В чем преимущества темной темы?
- экономит заряд батареи;
- создает комфортные условия для использования приложения при слабом освещении;
- позволяет сконцентрировать внимание на самых важных опциях кошелька.
Новая темная тема MegaPay, которую можно установить в «Настройках», соответствует предпочтениям продвинутых пользователей операционных систем iOS и Android, отвечает трендам интерфейса мобильного софта и придает приложению стильный вид.
Напомним, что расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяет:
- оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг;
- пройти удаленную идентификацию онлайн;
- проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7;
- погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ;
- совершать моментальные денежные переводы на карты «Оптима24», «Халык Банк», MBank, «Бакай Банк», платежные карты «Элкарт» любого банка;
- заказать банковскую карту «Элкарт»;
- привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД;
- получать государственные услуги в онлайн-режиме;
- и многое другое.
Оцените преимущества MegaPay — обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.