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Бизнес

Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay

Следуя мировым тенденциям, компания MegaCom обновила дизайн мобильного приложения MegaPay, добавив для удобства пользователей долгожданную темную тему (Dark Mode).

В чем преимущества темной темы?

  • экономит заряд батареи;
  • создает комфортные условия для использования приложения при слабом освещении;
  • позволяет сконцентрировать внимание на самых важных опциях кошелька.

Новая темная тема MegaPay, которую можно установить в «Настройках», соответствует предпочтениям продвинутых пользователей операционных систем iOS и Android, отвечает трендам интерфейса мобильного софта и придает приложению стильный вид.

Напомним, что расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяет:

  • оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг;
  • пройти удаленную идентификацию онлайн;
  • проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7;
  • погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ;
  • совершать моментальные денежные переводы на карты «Оптима24», «Халык Банк», MBank, «Бакай Банк», платежные карты «Элкарт» любого банка;
  • заказать банковскую карту «Элкарт»;
  • привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД;
  • получать государственные услуги в онлайн-режиме;
  • и многое другое.

Оцените преимущества MegaPay — обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201991/
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