MegaCom на страже здоровья: сотрудники компании вакцинировались от COVID-19

В связи с ростом заражения коронавирусной инфекцией в Кыргызской Республике MegaCom как социально ориентированная компания, которая ответственно относится к здоровью каждого сотрудника, уже во второй раз проводит вакцинацию своих работников против COVID-19.

Первая часть сотрудников организации во главе с генеральным директором ЗАО «Альфа Телеком» Азатом Базаркуловым прошла полный курс вакцинации в мае 2021 года.

После поступления в республику новой партии вакцин против COVID-19 сегодня, 14 июля, вторая часть сотрудников мобильного оператора связи на добровольной основе получила первый компонент препарата Sinopharm.

В MegaCom понимают, что своевременная вакцинация способствует снижению заражения опасной инфекцией либо помогает перенести ее в легкой форме. Кроме того, прививочная кампания положительно влияет на формирование коллективного иммунитета.

Принимаемые MegaCom меры по соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований позволяют сохранить в компании высокий уровень безопасности и минимизируют риски, связанные с распространением COVID-19.