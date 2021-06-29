Погашайте кредиты и пополняйте счета «Халык Банка» через «О!Деньги» без комиссии

Пользователям приложения «Мой О!» становится доступно все больше финансовых услуг. Теперь через кошелек «О!Деньги» можно погашать кредиты, пополнять расчетные и карточные счета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» прямо со смартфона.

Это просто, удобно и без комиссии!

Как воспользоваться услугой?

Установите и откройте приложение «Мой О!»;

перейдите в раздел «О!Деньги»;

выберите «Погашение кредита» или «Кошельки и банки» для пополнения;

найдите Halyk Bank;

укажите номер счета и оплатите нужную сумму.

Кроме того, оплатить задолженность по кредиту или пополнить счет клиента «Халык Банка» можно во всех платежных терминалах О! также без комиссии.

Отметим, кошелек «О!Деньги» позволяет моментально переводить средства на кошельки и карты, а также бесконтактно оплачивать более 900 сервисов, включая коммунальные услуги, интернет, штрафы, счета в кафе, покупки в магазинах, топливо на АЗС и многое другое.

Установите «Мой О!» по ссылке Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.