Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV

Завершился групповой этап Евро-2020, и теперь начиная с 26 июня болельщиков ждет самое сочное — матчи плей-офф. Чемпионат Европы переходит в стадию нокаутов — больше никаких компромиссов, каждое поражение будет означать выбывание.

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Итак, кто с кем сыграет?

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