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Бизнес

Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV

Завершился групповой этап Евро-2020, и теперь начиная с 26 июня болельщиков ждет самое сочное — матчи плей-офф. Чемпионат Европы переходит в стадию нокаутов — больше никаких компромиссов, каждое поражение будет означать выбывание.

Мобильный оператор О! позаботился о болельщиках

  1. Прямые эфиры покажут каналы Q Sport Arena и «КТРК Спорт» в приложении О!TV. Включайтесь где угодно! Со смартфона, планшета, ноутбука или на большом экране телевизора с функцией Smart TV. Смотрите с трех разных устройств! Нужен перерыв? Поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств. O!TV запомнит, где вы остановились даже при переключении на другой канал. Скачивайте О!TV по ссылке https://o.kg/l/otv/. Подключайте пакет «О!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.
  2. Расписание всех игр, итоги, группы и турнирные таблицы Евро-2020 вы найдете в приложении «Мой О!».

Итак, кто с кем сыграет?


О!ле-оле-оле! Большой футбол — большой праздник!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198981/
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